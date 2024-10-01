Украинская теннисистка выиграла сет 6:0 у россиянки из топ-15 и сенсационно вышла в 1/4 финала супертурнира в Пекине

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева сотворила грандиозную сенсацию на престижном турнире в китаяском Пекине с призовым фондом в 8,95 миллионов долларов. В матче 1/8 финала наша соотечественница, которая занимает 115-й место в мировом рейтинге, выбила 10-ю сеянную Анну Калинскую из России.

Видео дня

При этом во второй партии Стародубцева навесила сопернице "баранку" – 7:5, 6:0. Для победы 24-летней уроженке Каховки, которая пробилась в основную сетку турнира через квалификацию, понадобилось 95 минут. За это время Юлия выполнила одну подачу навылет и реализовала пять из восьми брейкпоинтов.

В свою пассив украинка записала две двойные ошибки. Для Стародубцевой это первая в карьере победа над теннисисткой из топ-15 мирового рейтинга.

Новость дополняется...