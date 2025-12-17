Украинская легкоатлетка-чемпионка – о смене гражданства: Просто слушать в Украине 'Спасибо за то, что ты патриот' и идти есть сухари?

Двукратная чемпионка Европы по легкой атлетике в беге на 800 метров Наталья Кроль (Прищепа) объяснила, почему многие спортсмены задумываются о смене гражданства и почему не считает правильным их за это осуждать. По ее словам, при существующем уровне финансовой поддержки разговоры о патриотизме не решают базовых жизненных проблем.

Видео дня

Отвечая на вопрос о причинах таких решений, 31-летняя уроженка Ривного отметила, что выплаты в сборной Украины могут составлять около шести тысяч гривен за полставки, и этого катастрофически не хватает взрослому спортсмену.

"И это ок, когда тебе 15-16 лет, но... Даже в 18 – это уже очень мало. Ну это же не окей. А тем более, когда тебе исполняется 20-25. Когда у тебя появляются какие-то там отношения... Когда появляется семья..." – цитирует Кроль sport.ua.

Легкоатлетка подчеркнула, что с позиции тренеров и функционеров подобные переходы выглядят негативно, но если смотреть глазами спортсмена, все выглядит иначе.

По словам Кроль, за такие суммы невозможно прокормить ни себя, ни близких, а рассчитывать на помощь со стороны никто не может. В этом контексте она резко высказалась о формальном патриотизме, подчеркнув, что одного одобрения недостаточно.

"А просто получать "Спасибо за то, что ты такой патриот..." и идти идти сухари... Та спасибо, никого это не устраивает. Моим детям, например, все равно поменяла я гражданство или нет – мои дети хотят есть каждый день. И мои личные убеждения, что надо быть в Украине, бегать с Украиной... Им все равно – они хотят есть", – призналась титулованная легкоатлетка.

Чемпионка также напомнила, что спортивная карьера коротка, а здоровье расходуется очень быстро, поэтому желание получить лучшие условия за рубежом логично.

Кроль подчеркнула, что не собирается осуждать тех, кто решается на смену гражданства, поскольку каждый спортсмен имеет право на собственный выбор и стремление к достойной жизни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!