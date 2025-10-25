Украина завершила ЧМ по спортивной гимнастике в Индонезии: на каком месте и сколько медалей. Видео

Сборная Украины по спортивной гимнастике завершила на 10-м месте свои выступления на чемпионате мира 2025 года, который проходил в Джакарте. Единственную награду турнира, в котором принимало участие 10 стран, для украинской команды принес Назар Чепурный.

Гимнаст вышел в финал в своём коронном виде (опорном прыжке) несмотря на травму пальцев, полученную во время подготовки.

В квалификации Чепурный показал третий результат (14.316), а в решающем раунде улучшил показатели, набрав 14.483 балла. Этот результат позволил украинцу завоевать "бронзу" и повторить успех прошлогоднего чемпионата.

Победителем в опорном прыжке стал филиппинец Карлос Юло (14.866), а "серебро" завоевал представитель Армении Артур Давтян (14.833).

По итогам соревнований Украина получила одну награду и разделила последнее место в общем зачёте со Швейцарией, у которой также одна "бронзовая" медаль. Командное первенство выиграл Китай, собравший семь наград: три "золота", одно "серебро" и три "бронзы".

Мировое первенство в Индонезии проходило с 19 по 25 октября. В состав сборной Украины входили Назар Чепурный, Богдан Супрун, Владислав Грико, Игорь Дышук, Дмитрий Прудко, Святослав Швед, Виктория Иваненко, Дарья Черная, Диана Лобок и София Матюшенко.

