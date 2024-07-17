Украина выиграла группу и вышла в четвертьфинал Евробаскета U-20

Мужская сборная Украины по баскетболу победила Косово в заключительном матче группового раунда чемпионата Европы U-20 в дивизионе B со счетом 67:50. Благодаря этой победе наша молодежная команда заняла первое место в группе и гарантировала участие в четвертьфинале.

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Наша команда завладела лидерством на старте игры и удерживала его в течение всего матча. Сборная Украины пропустила всего 20 очков за первую половину и за счет качественной защиты создала комфортный гандикап. Наша команда имела лучшие бросковые показатели, преимущество на подборах и допустила меньшее количество потерь (12-19), за счет чего набрала на 12 очков больше, чем косовары после ошибок соперника.

Очередной дабл-дабл на турнире в актив записал Даниил Сипало, у которого 14 очков и 13 подборов, 14 очков набрал Кирилл Скутельщик, реализовавший 4 из 9 трехочковых, 11 очков у Серафима Новикова.

Чемпионат Европы U-20. Мужчины, Дивизион В

Миовени, Румыния. Группа C

Украина — Косово 67:50 (14:9, 22:11, 13:13, 18:17)

Украина: Сипало 14 + 13 подборов + 2 блок-шота, Скутельщик 14, Холод 6 + 4 подбора, Николайчук 5 + 7 подборов + 3 перехвата, Колаволе 1 — старт, Новиков 11 + 3 передачи, Карасев 7 + 7 подборов, Черногрицкий + 3 передачи, Кабанов 3, Кличко 0 + 6 подборов + 2 блок-шота, Величко 0

В четвертьфинале команды группы С сыграют с командами группы D, где уже определились четвертьфиналисты. Первое место в группе досрочно себе гарантировали хозяева сборная Румынии, выигравшая все три своих матча, второй стала Грузия, одержавшая три победы в четырех матчах и последний игровой день пропускает.

Украина сыграет с Грузией, а второе место в нашей группе – с Румынией. Матчи пройдут в пятницу, 19 июля.