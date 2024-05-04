Украина впервые в истории завоевала медаль на Кубке мира по фехтованию

Женская сборная Украины по фехтованию на рапирах завоевала первую в истории награду в командному турнире на Кубке мира. Алина Полозюк, Ольга Сопит, Екатерина Буденко и Дарья Миронюк стали бронзовыми призерками на заключительном, 5-м этапе КМ в Гонконге.

До этого дня лучшим результатом для нашей женской рапиры в командном первенстве на уровне Кубков мира было шестое место в феврале 2024 года в Египте.

Украина, которая была 12-й сеяной, стартовала с 1/8 финала и без поражений прошла до полуфинала, где без шансов уступили итальянкам. Последние в итоге и стали чемпионками.

Поединок за "бронзу" складывался для наших девушек неудачно. Представительницы Южной Корее смогли повести в счете 16:11, однако украинки вырвали победу.

В решающие моменты "желто-синие" смогли переломить ход матча и выиграть 34:31.

Отметим, что до этого в командных турнирах Кубка мира медали завоевали лишь украинские саблистки и шпажистки. Рапиристки это сделали впервые.

Результаты Украины на Кубке мира по фехтованию 2023/24.

Рапира: "бронза" - Гонконг (Алина Полозюк, Ольга Сопит, Екатерина Буденко, Дарья Миронюк)

"бронза" - Гонконг (Алина Полозюк, Ольга Сопит, Екатерина Буденко, Дарья Миронюк) Сабля: "серебро" - Афины (Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кровацкая, Юлия Бакастова); бронза — Сант-Никлас (Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кровацкая, Юлия Бакастова)

"серебро" - Афины (Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кровацкая, Юлия Бакастова); бронза — Сант-Никлас (Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кровацкая, Юлия Бакастова) Шпага: "золото" - Леньяно (Власть Харькова, Елена Кривицкая, Инна Бровко, Джоан Фейби Бежура); "бронза" - Ванкувер (Власть Харькова, Елена Кривицкая, Инна Бровко, Джоан Фейби Бежура)

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