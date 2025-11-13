Украина уверенно обыграла на выезде Францию. Сборная по футзалу победила в 12-м матче подряд

Мужская сборная Украины по футзалу обыграла команду Франции в товарищеском матче, который состоялся накануне в Лиможе. Подопечные тренера Александра Косенко уверенно разобрались c 10-й командой мирового рейтинга, одержав победу – 3:1.

"Сине-желтые" красиво начали встречу, забив уже на шестой минуте, когда наш универсал Игорь Корсун сыграл на добивании. До перерыва соперники больше не порадовали зрителей голами, а отложили определение победителя на вторую половину.

Она началась по тому же сценарию – снова на шестой минуте тайма украинцы поразили ворота "трехцветных". На этот раз отличился другой универсал команды Владислав Первеев. Он замкнул комбинацию партнеров после грубой ошибки вратаря французов.

Ближе к концу поединка сборная Косенко оформила разгрома – после удачно разыгранного аута отличился Игорь Чернявский. Только после этого хозяевам поля удалось забить гол престижа.

Таким образом украинцы добыли свою 12-ю победу подряд и обновили рекордную серию. Встреча с французами была частью подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в будущем году с 21 января по 7 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский футбольный союз (УЕФА) внес изменения в формат проведения чемпионата Европы по футзалу 2026 года ради Беларуси.

