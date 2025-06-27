УЕФА сначала унизил Украину, а теперь принял позорное решение ради Беларуси на ЧЕ по футзалу

Европейский футбольный союз (УЕФА) изменил внес изменения в формат проведения чемпионата Европы по футзалу 2026 года. В частности, из-за то, что на континентальное первенство пробилась команда Беларуси, было расширено количество стран-хозяев будущего турнира. Отметим, что во время квалификации Евро перед одним из матчей сборной Украины запретили проводить минуту молчания в память о погибших от российского удара по Сумам.

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Как говорится на официальном сайте УЕФА, в организации изначально Евро-2026 планировали провести в Латвии и Литве. Однако эти страны на законодательном уровне запрещают проведение соревнования с участием представителей агрессоров на своей территории.

В УЕФА решили, что кроме двух стран Балтии чемпионат Европы по футзалу также примет Словения. Интересно, что ради участия беларусов часть турнира не только отдали Любляне, но и утвердили в ней проведение двух четвертьфиналов, полуфинала, матча за третье место и финал.

Таким образом, в УЕФА решили гарантировать соседям россиян, что им не придется играть в Латвии или Литве. На групповом этапе сборная Беларуси сыграет в группе С или D, матчи которых состояться в словенской столице.

Отметим, что Беларусь уверенно выиграла свою отборочную группу, победив в пяти матчах из шести и опередив маститых итальянцев.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по футзалу с историческим рекордом вышла в финальную часть чемпионата Европы 2026 года.

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