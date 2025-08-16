Украина добыла уверенную победу в пре-квалификации на чемпионат мира-2027 по баскетболу

Мужская сборная Украины по баскетболу победила в третьем матче первой стадии отборочного турнира к чемпионату мира 2027 года. Подопечные тренера Айнарса Багатскиса в номинально домашней игре в Рине были сильнее команды Швейцарии (73:64).

Украинцы начали встречу агрессивно и уже в стартовой четверти показали, кто хозяин на паркете. Кравцов и Войналович уверенно действовали под щитом, а Липовый с первых минут включился в нападение, реализовав как проходы, так и дальние броски.

Надёжная защита позволила сопернику набрать лишь 12 очков за десять минут — результат, который задал тон всему матчу.

Во второй четверти швейцарцы заиграли активнее. Дукоммен и Роцак взяли на себя лидерство, пытались разгонять быстрые атаки и заставлять украинцев ошибаться.

Однако хозяева быстро находили ответы: Санон действовал смело в проходах, Тыртишник отметился важными попаданиями с периметра, а Липовый продолжал держать высокий темп. Несколько раз украинцы создавали гандикап в 14–15 очков, но ближе к концу первой половины гости воспользовались парой неточностей и сумели немного сократить разрыв.

Тем не менее Украина сохранила двузначное преимущество и ушла на перерыв в роли безоговорочного лидера — 41:31.

Третья четверть получилась самой напряжённой в матче: Швейцария заметно оживилась и заставила украинцев играть на пределе. Если первую половину хозяева провели под знаком уверенности, то после большого перерыва гости стали действовать агрессивнее в защите и значительно прибавили в атаке.

Начало четверти прошло под диктовку Швейцарии. Дукоммен и Роцак быстро принесли своей команде важные очки, а Фофана разогнал несколько быстрых атак. Украина, впрочем, не позволяла сопернику переломить ход игры: Ковляр и Бобров брали подборы и удачно завершали атаки, а Ткаченко и Санон своими попаданиями держали нужный темп. Особенно выделился Ковалёв, который несколько раз уверенно реализовал штрафные и дальние броски.

Ближе к середине четверти швейцарцы сумели сократить разрыв до 5–6 очков благодаря точным попаданиям Джорджа и Роцака, а серия потерь Санона и Кравцова чуть не стоила Украине лидерства. Однако в ключевые минуты вновь проявил себя Ткаченко, забивший важную "трёшку", а также Санон, который уверенно действовал в проходах и заработал штрафные.

Последние минуты периода прошли в обоюдных промахах, и счёт к концу четверти стал 62:55 в пользу Украины. Таким образом, несмотря на локальные трудности и активизацию соперника, украинцы сохранили преимущество, но интрига перед заключительной десятиминуткой только возросла.

Заключительный отрезок игры наша команда провела блестяще, не дав соперникам ни единого шанса. 20 августа "желто-синие" проведут заключительную встречу этой стадии отбора со Словакией.

Как сообщал OBOZ.UA, наша команда в первой игре против швейцарцев потерпела выездное поражение, уступив со счетом 64:66. Во втором матче турнира подопечные Айнарса Багатскиса победили сборную Словакии — 80:71.