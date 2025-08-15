Украина – Швейцария: анонс матча отбора к ЧМ-2027 по баскетболу

Мужская сборная Украины по баскетболу в субботу, 16 августа, проведет третий матч отборочного турнира к чемпионату мира 2027 года. Подопечные тренера Айнарса Багатскиса в номинально домашней игре проведут ответную встречу с командой Швейцарии, которой уступили на старте.

Поединок принимает площадка Олимпийского центра в столице Латвии Риге. Время начала – 17:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ШВЕЙЦАРИЯ

Любители баскетбола смогут поддержать украинских баскетболистов благодаря трансляции из Латвии. Прямой эфир будет доступен на "Киевстар ТВ", который можно найти на видеосервисе Megogo. Также игру можно посмотреть на YouTube-канале Международной федерации баскетбола (ФИБА).

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – ШВЕЙЦАРИЯ

Фаворитами противостояния считаются хозяева паркета. Ставки на победу Украины в основные 40 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 1,33. Ничья оценивается котировкой 15,50. А показатели на успех швейцарцев достигают уровня 3,75.

СОСТАВЫ КОМАНД

Украина: Александр Ковляр, Илья Тыртышник, Егор Сушкин, Михаил Бублик, Иссуф Санон, Александр Липовый, Владимир Конев, Иван Ткаченко, Андрей Войналович, Артем Ковалев, Вячеслав Бобров, Вячеслав Кравцов, Ростислав Новицкий.

Швейцария: Ноа Анабир, Ноа Баррелл, Дилан Дюкомун, Селим Фофана, Джамал Джордж, Йоан Гранворка, Ясмин Мамбо, Киллиан Мартен,Борис Мбала, Маттео Пикарелли, Энтони Полайт, Нико Рочак, Тони Рочак, Юри Солька, Лука Сороа Шаллер, Лоран Цоцолетти.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Айнарс Багатскис, главный тренер сборной Украины:

– Мы должны фокусироваться на нашей работе, на наших качествах. Конечно, мы знаем лучшие игровые качества швейцарцев на площадке, но, опять же, мы должны сфокусироваться на нас – это 100%. Только после этого думать о соперниках. Мне на самом деле нравится в этой команде, это то, что даже когда мы играем плохо, мы наслаждаемся процессом. Мне кажется, у нас по-настоящему хорошая командная химия. Игроки поддерживают, помогают друг другу, коммуницируют и сражаются друг против друга на тренировках. Это признак хорошей команды. У нас это есть.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Украина пока занимает последнее место, однако имеет впереди две игры. Отметим, что в следующий раунд выходят две лучшие команды группы.

