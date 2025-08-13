Украина разгромил Россию в финалах Всемирных игр, заставив трижды слушать украинский гимн. Видео

Сборная Украины завоевала три "золота" в турнире по боевому самбо на Всемирных играх-2025. Все финальные победы были одержаны над россиянами, выступавшими в нейтральном статусе.

Видео дня

На церемонии награждения российские самбисты были вынуждены трижды на пьедестале почета слушать украинский гимн.

Первым чемпионом стал Андрей Кучеренко (до 71 кг), который в финале сразился с Роланом Зиннатовым. Уже в начале боя украинец отправил соперника в нокдаун ударом головой, а затем уверенно довёл встречу до счёта 6:1.

После своего триумфа 27-летний уроженец Херсона поблагодарил всю команду, которая помогла достичь этого результата. Отдельные слова признательности он адресовал Сергею Рудневу, который за последние два месяца привил ему любовь к боевому самбо.

Спортсмен также выразил благодарность украинским защитникам за возможность представлять страну на международной арене и отметил роль Господа Бога, дающего силы и окружения поддерживающими людьми.

Следующим в бой вступил Владислав Руднев (до 79 кг), которому противостоял Ованес Абгарян. Первые минуты поединка прошли в равной борьбе, но затем украинец провёл серию результативных атак и одержал чистую победу — 3:0.

Заключительным стал финал с участием Петра Давиденко (до 88 кг) против Абусупьяна Алиханова. В середине встречи соперник сумел набрать одно очко, однако в концовке Давиденко выполнил эффектный кидок и надёжный захват, завершив бой со счётом 4:1.

Благодаря этим трём победам Украина пополнила медальную копилку Всемирных игр-2025 до 26 наград, из которых 11 — "золота". Триумф в самбо стал ярким подтверждением доминирования украинских спортсменов над российскими оппонентами даже на крупнейших международных стартах.

