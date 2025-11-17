'Украина не сильнее. Отвратительно': футболист сборной Исландии прокомментировал поражение в отборе ЧМ-2026

Защитник сборной Исландии Сверрир Ингасон выразил уверенность в том, что Украине просто повезло выиграть очный матч отборочного турнира к чемпионату мира-2026. Футболист "Панатинаикоса" признался, что очень расстроен результатом игры в Варшаве, в которой гости сохраняли нужные 0:0 до 83-й минуте.

Об этом Ингансон заявил в комментарии порталу Visir. По его словам, ход поединка показал, что на сегодняшний день украинская сборная является достаточной средней командой, которая ни в чем не превосходит исландцев. Кроме того, защитник напомнил о великолепном сейве вратаря "сине-желтых" Анатолия Трубина.

"Это отвратительно. Мы просто ужасно сыграли на угловом, хотя блестяще защищались во время них всю квалификацию. Они получили возможность свободно пробить головой и забили, а когда у нас был такой момент, сыграл их вратарь. Это был матч 50 на 50. У нас были шансы во второй тайме. А они ничего не создали кроме моментов, когда мы теряли мячи. Матч показал, что украинская команда сегодня не сильнее нас", – сказал Ингансон.

Накануне определились потенциальные соперники сборной Украины в плей-офф квалификации ЧМ-2026. Жеребьевка состоится 20 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект ответил на вопрос, пройдет ли сборная Украины стыковые матчи чемпионата мира 2026 года.

