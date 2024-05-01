Общий счет 27-1: Украина выиграла четвертый матч подряд на ЧМ по хоккею

Сборная Украины по хоккею выиграла четвертый матч из четырех с общим счетом 27:1 на чемпионате мира по хоккею в Дивизионе IВ, который в эти дни проходит в Литве. Команда Дмитрия Христича, впервые пропустив на турнире, была сильнее соперников из Испании – 6:1.

Встреча сложилась не настолько просто для "сине-желтых", как может показаться из итогового счета. Достаточно сказать, что первый период завершилась нулевой ничьей, а на четвертой минуте второй испанцы неожиданно поразили ворота Богдана Дяченко, который сменил в "рамки" основного голкипера Эдуарда Захарченко.

В концовке 20-минутке наша сборная усилиями Даниила Трахта восстановили равновесие. Решающий отрезок поединка украинцы провели феерично, забросив пять безответных шансов. Кроме того же Трахта дублем отличился Станислав Садовиков, еще по голу на свой счет записали Глеб Кривошапкин и Виктор Захаров.

Таким образом, украинцы набрали 12 очков из 12 возможных и 3 мая сыграют решающий матч турнира. Соперником подопечных Христича станут хозяева литовцы (начало – в 19:30 по киевскому времени). Победитель игры поднимется в классе. Отметим, что в Дивизионе IА желто-синяя сборная не играла с 2016 года.

Украина – Испания – 6:1 (0:0, 1:1, 5:0)

Голы: Трахт, 37, 58, Садовиков, 44, 52, Кривошапкин, 46, Захаров, 50 – Гонсалес, 24

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