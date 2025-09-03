'Украина будет протестовать. Несправедливо': у чемпионки ОИ из РФ случился припадок после слов президента УЕФА

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова без особого энтузиазма отреагировала на слова президента Европейского футбольного союза (УЕФА) Александера Чеферина о том, что тот выступает против отстранения россиян. Депутат Государственной думы отметила, что попытки вернуть представителей РФ вызовут протесты со стороны Украины.

Видео дня

Об этом Журова заявила в комментарии порталу odds.ru. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина, которая поддерживает захватническую войну России против Украины, выразила абсурдное мнение о том, что РФ очень много значит для мирового и европейского футбола.

"Чеферин это сказал, но сейчас он начнет нас допускать, а Украина будет протестовать. Это точно несправедливо, для футбольного мира нельзя терять Россию. Столько всего связано с нашим футболом. Чемпионат мира в России был одним из лучших с точки зрения организации. Спортсмены здесь заложники, это неправильно. В том же футболе украинцы начинают не жать руки нашим ребятам, болельщики на трибунах протестуют, а это несвойственно футболу. Он должен объединять, а не ссорить, но Украина хочет, чтобы на нас показывали пальцем", – сказала Журова.

Ранее эта россиянка назвала Украину "главным врагом" спорта РФ и повторила традиционные нарративы кремлевской пропаганды о западном влиянии и политике.

Как сообщал OBOZ.UA, Светлана Журова потребовала "ткнуть в лицо Украине" и допустить россиян к международным соревнованиям в командных видах спорта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!