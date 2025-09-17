По аналогии с Украиной. Испания устроила бунт из-за Израиля и грозится сняться с чемпионата мира по футболу-2026

Представитель социалистов в Конгрессе депутатов Пачи Лопес заявил, что сборная Испании может отказаться от участия в чемпионате мира по футболу 2026 года, если Израиль сумеет квалифицироваться. Испанское правительство во главе с Педро Санчесом активно выступает в поддержку палестинцев.

Ранее власти страны поддерживали протесты против допуска команды Israel-Premier Tech на "Вуэльту". Мадрид настаивает на том, чтобы израильские коллективы исключали из спортивных соревнований по аналогии с российскими, которые отстранены с февраля 2022 года после вторжения в Украину.

"В свое время будет рассмотрен вопрос о том, чтобы Испания не поехала на ЧМ-2026, если туда пройдет Израиль", — заявил Лопес на пресс-конференции в Конгрессе депутатов.

По словам Лопеса, расширение запрета не только на спорт, но и на культурные события вроде "Евровидения" может "открыть глаза многим людям" и создать международное давление, которое он назвал "необходимым".

Параллельно председатель Высшего совета по спорту (CSD) Хосе Мануэль Родригес Урібес заявил, что "нельзя вести себя так, будто ничего не происходит, с командами, представляющими Израиль", и подчеркнул, что правительство доведет до федераций и олимпийских комитетов "необходимость двигаться по линии, при которой невозможно совмещать нормальное проведение соревнований с участием Израиля, пока продолжается геноцид".

Со своей стороны министр образования, профессионального обучения и спорта, а также официальный представитель правительства Пилар Алехрия подтвердила позицию кабинета после заседания Совета министров: "Спорт не является и не может быть отдельным островом от происходящего в реальном мире, особенно когда этот реальный мир говорит нам о попрании прав".

Следует отметить, что сейчас Израиль занимает третье место в своей отборочной группе ЧМ-2026, уступая Норвегии и Италии.

