К концу футбольного сезона 2025 года болельщики узнают то, что всегда ожидают с нетерпением. Станет известно, кто он - лучший игрок, выступающий в Европе: кто он по национальности, клуб и какую страну представляет, каково его игровое амплуа, сколько ему лет. Ему, по многолетней традиции, будет вручен "Золотой мяч".

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Богатая история этого почетного трофея, стать обладателем которого мечтают все игроки. Напомню вам пятерку игроков, которые первыми подняли над головой "Золотой мяч". Первым в далеком 1956 году это сделал игрок "Блэкпула" англичанин Стэнли Мэтьюз. В 1957-м обладателем трофея был назван футболист мадридского "Реала" испанец Альфредо Ди Стефано. В 1958 году лауреатом стал француз Раймон Копа ("Реал" Мадрид). В 1959 году обладателем "Золотого мяча" стал вновь Альфредо Ди Стефано ("Реал" Мадрид). А в 1960 году трофей над головой поднял испанец Луис Суарес из "Барселоны". В 2024 году поздравления в Париже принимал еще один испанец Родриго Эрнандес ("Манчестер Сити" Англия).

Играя в "Барселоне" и ПСЖ, восемь раз обладателем "Золотого мяча" становился аргентинец Лионель Месси. Пять мячей в богатой коллекции португальца Криштиану Роналду. Трижды почетный индивидуальный трофей доставался представителю Нидерландов Йоханну Кройфу ("Аякс", "Барселона"), французу Мишелю Платини ("Ювентус") и нидерландцу Марко Ван Бастену ("Милан"). Три раза обладателями "Золотого мяча" становились украинцы: Олег Блохин в 1975-м, Игорь Беланов в 1986-м и Андрей Шевченко в 2004-м. 15 раз "Золотой мяч" вручали игрокам "Барселоны", 12 – "Реала", 9 – "Ювентуса".

Молодежная сборная порадовала, юношеская – огорчила

Молодежная сборная Украины по футболу выступит на Евро-2025 (U21), который пройдет в Словакии с 11 по 28 июня. Соперниками подопечных испанского тренера нашей команды Унаи Мельгосы станут команды Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня). Среди кандидатов в нашу сборную - представители украинских клубов "Динамо", "Карпаты", "Колос", "Ворскла, "Кривбасс", "Александрия", "Полесье", "Рух" и "Металлист 1925", а также игроки, выступающие в клубах Польши, Турции и Чехии.

Свои матчи в группе наша команда проведет в Пряшеве с командами Дании и Нидерландов, а также в Кошице с финнами. Две сильнейшие сборные из каждой группы выходят в 1/4 финала, игры которого пройдут 21-22 июня, полуфинал запланирован на 25 июня, финал - на 28-е. Пожелаем успешной игры нашей сборной.

А вот юношеская футбольная сборная огорчила, не пройдя в финальную часть Евро-2025. "Желто-синие" заняли третье место в своей отборочной группе А1, уступив дважды 1:2 командам Италии и Хорватии. Кроме отбора на Евро, этот турнир определил и статус сборных на сезон-2026. Команда, которая занимала в своей группе последнее место, теряла свое место в элитном дивизионе и опускалась в Лигу В. Останется ли наша сборная в Лиге А, это решилось в заключительном матче группы со сборной Словакии. Наши ребята победили своих ровесников со счетом 1:0 и остались, как говорится, при своих. А в финальный турнир Евро-2025 (U17) вышла сборная Италии, выигравшая три матча в группе А1.