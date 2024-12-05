'У нас больше никогда не будет'. Стало известно кардинальное решение по сборной Украины по биатлону

Президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько пообещал, что в сборной Украины больше не будет легионеров. По словам главы ФБУ, сейчас в стране активно работают над увеличением количества мест, где дети могут заниматься биатлоном, закладывая фундамент для будущего.

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"Это долгосрочная работа на 10 лет вперед", – сказал он, подчеркнув важность этого процесса для развития спорта в стране. Я еще раз хочу подчеркнуть: у нас больше никогда не будет легионеров. Мы будем воспитывать собственные таланты – они у нас есть, просто нужно их находить и не бояться тратить время, чтобы довести спортсмена до высокого уровня", – сказал он в интервью Tribuna.com.

Как сообщал OBOZ.UA в 2018-м в украинскую команду пришла российская биатлонистка Екатерина Бех, где стала двукратной чемпионкой мира-2019 среди юниоров в спринте и гонке преследования. В 2020 году Екатерина победила на юниорском европейском первенстве.

После начала полномасштабного вторжения 24 февраля уроженка Хабаровского края вместе с другими экс-россиянками Надеждой Белкиной и Анастасией Рассказовой со сборов в Сянках (Львовская область) сбежала в РФ.

За это Екатерину исключили из состава национальной сборной Украины. 1 ноября прошлого года Бех получила вид на жительство в России.

Также в апреле 2024 года из украинской биатлонной сборной были исключены натурализованные россиянки Оксана Москаленко и Ольга Абрамова.

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