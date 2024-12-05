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"У нас больше никогда не будет". Стало известно кардинальное решение по сборной Украины по биатлону

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
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'У нас больше никогда не будет'. Стало известно кардинальное решение по сборной Украины по биатлону

Президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько пообещал, что в сборной Украины больше не будет легионеров. По словам главы ФБУ, сейчас в стране активно работают над увеличением количества мест, где дети могут заниматься биатлоном, закладывая фундамент для будущего.

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"Это долгосрочная работа на 10 лет вперед", – сказал он, подчеркнув важность этого процесса для развития спорта в стране. Я еще раз хочу подчеркнуть: у нас больше никогда не будет легионеров. Мы будем воспитывать собственные таланты – они у нас есть, просто нужно их находить и не бояться тратить время, чтобы довести спортсмена до высокого уровня", – сказал он в интервью Tribuna.com.

"У нас больше никогда не будет". Стало известно кардинальное решение по сборной Украины по биатлону

Как сообщал OBOZ.UA в 2018-м в украинскую команду пришла российская биатлонистка Екатерина Бех, где стала двукратной чемпионкой мира-2019 среди юниоров в спринте и гонке преследования. В 2020 году Екатерина победила на юниорском европейском первенстве.

"У нас больше никогда не будет". Стало известно кардинальное решение по сборной Украины по биатлону

После начала полномасштабного вторжения 24 февраля уроженка Хабаровского края вместе с другими экс-россиянками Надеждой Белкиной и Анастасией Рассказовой со сборов в Сянках (Львовская область) сбежала в РФ.

"У нас больше никогда не будет". Стало известно кардинальное решение по сборной Украины по биатлону

За это Екатерину исключили из состава национальной сборной Украины. 1 ноября прошлого года Бех получила вид на жительство в России.

Также в апреле 2024 года из украинской биатлонной сборной были исключены натурализованные россиянки Оксана Москаленко и Ольга Абрамова.

"У нас больше никогда не будет". Стало известно кардинальное решение по сборной Украины по биатлону

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