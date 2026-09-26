У Мальдеры первая победа! Чем запомнился матч Украины против Венгрии и на что "сине-желтым" делать ставку в Лиге наций

Украина начала выступление в Лиге наций с победы! В первом туре мы в гостях обыграли Венгрию со счетом 0:1 благодаря красивому и отработанному голу Сикана. Это был первый официальный матч нашего нового тренера Андреа Мальдеры, и то, что мы увидели на поле, вызывает спокойное восхищение. OBOZ.UA рассказывает о ключевых моментах игры и о том, благодаря чему сборная Украины может быть сильной в следующих турах Лиги наций.

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Первый тайм. Качели имени Сикана

Мы наблюдали за полностью экспериментальным спектаклем. Мальдере пришлось собирать команду буквально с нуля на фоне отсутствия ключевых футболистов и важного опыта у новичков. Стартовая интенсивность напоминала темп летних матчей. А замена вратаря на Ризныка – вынужденное, но интересное решение, чтобы не подставлять команду Трубиным. К его качеству вопросов нет, но игровой практики в сезоне точно было больше у вратаря "горняков". И, как мы позже увидели, это был правильный выбор.

Украина не была фаворитом матча, поэтому команда начала вторым номером. Мы медленно искали подходы, и первый действительно хороший момент наступил на 15-й минуте. Сикан отборил случайный мяч в центре поля и побежал. Все свои были слева, и именно слева было много соперников — поэтому нападающий решил пробить издали. Такую же попытку позже предпринял и Цыганков. Мяч в обоих случаях прошел недалеко от ворот, и мы наконец увидели, что и в официальных матчах Украина старается не сидеть в обороне и не искать позицию "ну, чтобы на 100%".

Венгрия активно опиралась на правый фланг, где действовали Реджич и Болла, а Миколенко должен был противостоять обоим. На помощь туда приходил ключевой игрок соперника Собослай. Как и ожидалось, против него играли плотно, а персональную задачу получил Матвиенко. Он играл в основном удачно, но когда на 12-й минуте провалил персональную опеку, Доминик воспользовался прорывом по флангу, откуда выполнил навес. Шафер отпасовал вперёд на Лукаша довольно неудобно. Но как же тот сложился и пробил – перекладина подняла на ноги весь стадион.

Половина матча прошла без превосходства какой-либо из сборных. Обе команды пробовали свои идеи, обе ошибались, обе действовали в взрывном стиле. Именно так возникла вторая угроза нашим воротам: снова навес в штрафную, снова один точный пас и снова опасный удар. В этом случае чрезмерная фиксация на Собослае привела к появлению свободной зоны перед воротами, и Ризник оказался буквально один на один с двумя венграми. Повезло, что Болла с нескольких метров пробил слишком высоко.

Ближе к 30-й минуте украинцы нашли тактику, которая могла сработать. Основное направление атак строили через зону Судакова и Бражка, а затем нужно было любым способом довести мяч в зону одиннадцатиметровой, а там уже кто-нибудь разберется. Да, пока не было точных ударов в створ, но против абсолютного фаворита группы мы выглядели, по крайней мере, интересно.

45 минут прошли как море – постоянные волны и изредка какая-то угроза. Равная борьба упиралась в жесткое противодействие с обеих сторон. Венгрия запомнилась двумя ударами с близкого расстояния, Украина нанесла несколько ударов мимо и оказывала давление. И уже в самом конце тайма постоянное давление увенчалось важным голом. Тот же Судаков выполнил навес в штрафную, там Сикан оторвался от защитника и головой отправил мяч под штангу. Неожиданный гол и преимущество в тот момент, когда все уже поглядывали на перекус во время перерыва. После хорошего тайма и гола нужно было убедиться, что с Мальдерой исчезла и другая привычка сборной – играть сильно только один тайм.

Второй тайм. Наконец-то у нас есть сборная?

После перерыва Венгрия пошла ва-банк: нужно было спасать домашний матч, поэтому вышли два новичка. Оба сразу же начали выполнять задачи, и Крупский получил своё первое предупреждение в сборной за фол на нападающем. Этот штрафной соперники упустили, но уже стало ясно, что лёгким тайм не будет. У нас Мальдера снял Бражка из-за карточки – вышел Назарина.

Тренер соперника понял, что пара Миколенко и Матвиенко крепко держит правый фланг, поэтому острие перенесли именно в зону Крупского. Туда перешел и Собослай, действуя в связке с Керкезом. На подстраховку в обороне приходилось уходить Назарине, но все равно потребовалось более 15 минут, чтобы "желто-синие" приспособились к гибкой схеме соперника. Ведь Тот и Шефер основательно проверили Ризныка ударами по центру.

Нагоняй в раздевалке добавил масла в огонь для венгров, и опасные атаки со стороны соперника сыпались одна за другой. Тренерский штаб украинцев отреагировал на это выпуском двух новичков – на поле вышли Назаренко и Бондарь. Сняли Ваната и Крупского; не только из-за усилившегося давления, но и из-за желтой карточки защитнику (судья слишком легко раздавал карточки, и так рисковать нельзя было). После этого Украина ярче играла по схеме 4-4-2, уделяя больше внимания оборонительным действиям.

Во втором тайме редкие атаки проходили интенсивно и интересно, но безрезультатно. Команда как будто постоянно спешила что-то сделать, и действие опережало реальность. Единственным ярким моментом стал отличный разрезающий пас Очеретько и почти гол Краснопира, который отчаянно спас вратарь. Но больше желто-синие ничего не сделали.

Переход на схему 4-4-2 стал главной темой обсуждений – смелый ход тренера, который придал Украине больше насыщенности в центре и, как следствие, ресурс, чтобы противостоять все усиливающемуся давлению соперника. Но ещё одним важным элементом стала логистика мяча. Его быстрая доставка в последнюю треть всегда имела адресата. И если передача была удачной, то за ней сразу следовала угроза, как тот же гол Сикана.

В обороне тоже было спокойнее – хотя бы в том, что ко второму тайму мы быстро устранили проблему новой Венгрии и закрыли её ключевых игроков, особенно Собослая. Еще рано сравнивать, что фундаментально изменилось со времён Реброва, ведь после перерыва всё произошло именно так, как и всегда – мы провели только один сильный тайм, а во втором откровенно играли от соперника.

После этой игры можно сказать так: нам повезло, что соперником у такой экспериментальной сборной Украины была именно Венгрия. Смелая сборная с несколькими элитными игроками дала возможность наладить игру частично разобранной команды с несыгранными футболистами. Тренер нашел подход к первой игре и донес до футболистов, что нужно играть. А именно этого годами ждали болельщики.

0:1 – сборная Украины выигрывает первый официальный матч под руководством Мальдеры. Это хороший старт, в котором малознакомые друг с другом футболисты получили возможность присмотреться друг к другу, а схема 4-4-2, похоже, надолго станет основной. Теперь предстоит следующее испытание: ещё 3 матча за 10 дней. Мы заложили начало пути в новой Лиге наций.