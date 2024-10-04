Центральный матч дня Суперлиги Favbet завершился поражением 'Киев-Баскета'

Центральный матч столичного баббла первого тура Суперлиги Favbet завершился уверенной победой "Ривне-ОШВСМ" над "Киев-Баскетом" со счетом 75:67.

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Киевляне лучше начали матч, сделав рывок 9:0 на старте, но не сумели развить свой успех дальше, тогда как "Ривне" не только выровнял игру, но и благодаря базеру Максиму Мочанову выиграл первую четверть 19:16.

Во второй четверти "Ривне" попыталось оторваться в счете и если на первый рывок киевляне ответили, то на второй 11:0 в середине второй четверти ответа не нашлось. В результате на большой перерыв команды пошли при счете 39:33 в пользу гостей.

После большого перерыва "Ривне" держало комфортную для себя дистанцию в счете, хотя в четвертой четверти "Киев-Баскету" удалось приблизиться к сопернику на расстояние 6 очков. Впрочем, ривненская команда удачными действиями по защите и атаке уверенно держала игру под контролем, отпраздновав вторую победу в чемпионате.

Киевляне больше собрали подборов (50-44), но хуже атаковали с периметра и реализовывали штрафные броски, совершили большее количество потерь (18 против 13 у соперников). У "Ривного" были солидные 38% попаданий трехочковых бросков.

Самым результативным у победителей стал Айзея Фуллер с 17 очками, у "Киев-Баскета" функцию набирания очков в этой игре взяли на себя Павел Буренко (23 очка, 5/9 трехочковых) и Денис Клевзуник (22 очка и 10 подборов).

Таким образом, "Ривне" стартует с двух побед в Суперлиге Favbet, тогда как "Киев-Баскет" выиграл один из двух домашних матчей.

Завтра, 5 октября, регулярный чемпионат продолжится матчами в Днепре, где хозяева будут принимать "Кривбасс", и Запорожье, куда приедут "Черкаськи Мавпы".

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев, ПС "Венето-Спорт"

"Киев-Баскет" – "Ривне" 67:75 (16:19, 14:20, 19:21, 18:15)

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