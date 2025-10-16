Третий тур Суперлиги Favbet: расписание трансляций 18-19 октября

В субботу и воскресенье 18-19 октября в рамках регулярного чемпионата Суперлиги Favbet будут сыграны матчи третьей игровой недели, которые состоятся в Запорожье, Днепре и Киеве.

Определено расписание трансляций матчей национального первенства, которые пройдут на трех телеканалах, а также на YouTube-канале Федерации баскетбола Украины.

18 октября

13:00. "Запорожье" – "Кривбасс" ("Киевстар ТВ")

14:00. "Черкаськи Мавпы" – "Прикарпатье-Говерла" ("Суспільне", YouTube ФБУ)

16:00. "Днепр" – "Нико-Баскет" (YouTube ФБУ)

17:00. "Харьковские Соколы" – "Старый Луцк" ("Киевстар ТВ")

19 октября

13:00. "Запорожье" – "Нико-Баскет" ("Киевстар ТВ")

14:00. "Черкаськи Мавпы" – "Старый Луцк" ("Киевстар ТВ")

15:00. "Киев-Баскет" – "Ривне" ("Киевстар ТВ")

16:00. "Днепр" – "Кривбасс" (YouTube ФБУ)

17:00. "Харьковские Соколы" – "Прикарпатье-Говерла" (XSPORT, YouTube ФБУ)

