Третий тур Суперлиги Favbet: расписание трансляций 18-19 октября
В субботу и воскресенье 18-19 октября в рамках регулярного чемпионата Суперлиги Favbet будут сыграны матчи третьей игровой недели, которые состоятся в Запорожье, Днепре и Киеве.
Определено расписание трансляций матчей национального первенства, которые пройдут на трех телеканалах, а также на YouTube-канале Федерации баскетбола Украины.
18 октября
13:00. "Запорожье" – "Кривбасс" ("Киевстар ТВ")
14:00. "Черкаськи Мавпы" – "Прикарпатье-Говерла" ("Суспільне", YouTube ФБУ)
16:00. "Днепр" – "Нико-Баскет" (YouTube ФБУ)
17:00. "Харьковские Соколы" – "Старый Луцк" ("Киевстар ТВ")
19 октября
13:00. "Запорожье" – "Нико-Баскет" ("Киевстар ТВ")
14:00. "Черкаськи Мавпы" – "Старый Луцк" ("Киевстар ТВ")
15:00. "Киев-Баскет" – "Ривне" ("Киевстар ТВ")
16:00. "Днепр" – "Кривбасс" (YouTube ФБУ)
17:00. "Харьковские Соколы" – "Прикарпатье-Говерла" (XSPORT, YouTube ФБУ)
