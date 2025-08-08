Тренер ПСЖ поставил жесткое условие по трансферу лидера сборной Украины за 63 млн евро

Главный тренер французского "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике потребовал от руководства клуба закрыть сделку по трансферу защитника сборной Украины до конца нынешней недели. Испанский специалист планирует использовать нашего соотечественника уже в ближайшую среду, 13 августа, в матче за Суперкубок Европы.

Видео дня

Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, журналист RMC Sport Фабрис Хоукинс. По его данным, наставник действующего победителя Лиги чемпионов и вице-чемпионов клубного чемпионата мира твердо намерен включить Забарного на игру с "Тоттенхэмом".

Накануне появилась информация о том, что ПСЖ практически закрыл трансфер 22-летнего украинца с английским "Борнмутом". Клубы остановились на гарантированной сумме в 63 миллиона евро, а сейчас завершают переговоры по дополнительным условиям перехода.

Сам Забарный давно согласовал условия пятилетнего контракта с ПСЖ. Трансфер украинца в парижский клуб включает уход из него вратаря сборной России Матвея Сафонова. Это вызвало новую истерику в Государственной думе РФ.

Любопытно, что будущий соперник французов по Суперкубку "Тоттенхэм" был готов заплатить "Борнмуту" 70 млн евро за нашего соотечественника, но Илья категорически отказался от перехода.

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" отказалось пересматривать условия прежнего соглашения с "Борнмутом" и не пошло на уступки по снижению процента от будущего трансфера Ильи Забарного.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!