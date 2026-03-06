Трамп совершил то, чего не делал ни один президент США, и назвал футболиста, который лучше Пеле

Президент США Дональд Трамп назвал аргентинского нападающего Лионеля Месси футболистом, который превзошел бразильскую икону этого вида спорта Пеле. Глава Белого дома накануне принял игрока "Интера" из Майами и его партнеров по случаю победы команды в чемпионате.

Об этом информирует издание USA Today. Американский лидер особо подчеркнул, что он стал первым президентом США, который лично приветствовал Месси в Овальном кабинете. Трамп также восхитился аргентинским футболистом и всем "Интером", отметив силу команды.

"Для меня большая честь сказать то, чего ни один американский президент никогда прежде не имел возможности сказать: добро пожаловать в Белый дом, Лионель Месси! Мой сын – большой ваш поклонник. Он считает вас просто замечательным человеком. Он – ваш огромный поклонник. И еще одного джентльмена по имени Роналду. Криштиану – великий. Вы – великий. Месси или Пеле? Я не знаю, возможно, Месси лучше. Думаю, он лучше, – сказал Трамп.

В конце ноября Месси в очередной раз переписал историю футбола. Аргентинец стал лучшим ассистентом за все времена, отдав 405 голевых передач.

