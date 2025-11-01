Теннисистка сборной Украины поразила сеть своей красотой. Фото

10-я ракетка Украины Катарина Завацкая (№407 WTA) произвела настоящий фурор в Китае, где оформила эффектную победу на турнире ITF W35. В финале в китайском Цяньдаох 25-летняя уроженка Луцка завоевала юбилейный, десятый титул в профессиональной карьере.

Видео дня

Такой успех украински спровоцировал массовое нашествие новых подписчиков в ее Instagram. Пользователи буквально завалили украинку восторженными комментариями, отмечая ее роскошную внешность.

OBOZ.UA предлагает своим читателям самим полюбоваться нашей титулованной соотечественницей.

Катарина Виталиевна Завацка — украинская теннисистка, родилась 5 февраля 2000 года. В одиночном рейтинге WTA она достигла максимальной позиции 103 в мире (февраль 2020), в парном — 337 (июнь 2021). На турнирах ITF Завацка выиграла девять одиночных и два парных титула.

В юниорском теннисе она была 13-й в мире и дошла до четвертьфинала юниорского "Ролан Гаррос" в 2016 году.

На профессиональном уровне дебютировала в основной сетке WTA на Malaysian Open 2017, а первый матч на турнире WTA выиграла на Morocco Open 2018. В основную сетку Большого шлема впервые попала на US Open 2020.

Среди последних достижений — выход в четвертьфинал Swedish Open 2024, финал парного разряда WTA 125 Cali Open 2024 и ключевой вклад в победу сборной Украины в матчах плей-офф Кубка Билли Джин Кинг 2024 против Австрии.

Отметим, что в апреле этого года Завацкая рассталась со своим российским женихом. О том, что она и Ален Авидзба больше не вместе, спортсменка из Луцка сообщила после выхода сборной в финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!