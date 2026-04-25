Такое забытое чувство финалов. Как давно участники 1/2 Лиги чемпионов доходили до решающей игры сезона

На следующей неделе состоится один из самых уникальных этапов Лиги чемпионов – его участники почти забыли вкус финалов. Только ПСЖ идет на защиту титула, а вот когда до главной игры ЛЧ доходили другие участники турнира? И кто из них никогда не выигрывал? Рассказывает OBOZ.UA.

ПСЖ: второй подряд кубок?

Всего финалов: 2

Последний финал: 2025 (победа 5:0)

Побед: 1

Настоящая команда контрастов, которая была в финалах дважды. Но ковидный финал распределил силы в течение сезона и кубок забрала более опытная "Бавария". В этом году ПСЖ пришлось снова пробиваться сквозь стыки, но с каждым матчем страха от их действий становилось все больше. В целом 8:2 против "Челси" и 4:0 против "Ливерпуля" указали на фантастическую недооценку коллектива Энрике. Он создал одну из самых ярких команд в современном футболе, за которой просто не успеваешь. Закроете Витиньо – вам напихает Дембеле. Перекроете его – назабивает Кварацхелия. А если бросите все силы на нейтрализацию этих двух – в игру зайдут Барколя и Дуэ. Ну а если вам вдруг удастся забежать на чужую половину – готовьтесь к сопротивлению от Маркиньоса и Пачо.

Это команда, в которой локальные провалы удается быстро исправить. Здесь большая заслуга Луиса Энрике, у которого 2 уханя, они принесли ему 2 статуса лучшего тренера. Конечно, испанец хочет выиграть еще. И ему хочется взять очередной Золотой требл – тем более, он может стать вторым подряд во главе парижан. ПСЖ вышел в полуфинал в третий раз подряд, что является уникальным для французского футбола. Но теперь они посягают на еще одно уникальное достижение: выиграть финал второй раз подряд. Такое удавалось лишь 8 клубам Европы. Видите, сколько на кону?

"Бавария": трофей для Компани?

Всего финалов: 11

Последний финал: 2020 (победа 1:0)

Побед: 6

Этот сезон Лиги чемпионов уникален тем, что в полуфиналы вышел только один клуб с количеством трофеев больше одного. "Бавария" загрустила, ведь в последний раз играла уже упомянутый ковидный финал. Но сейчас и эту команду назвали главным фаворитом ЛЧ. На самом деле, есть почему. В составе неутомимые Нойер, Киммих, Олисе и Диас; впереди неистовый Кейн и его, наверное, лучший сезон в карьере по голам. Да и сами мюнхенцы проходят каждый евровираж будто в футбольном симуляторе на самом легком уровне сложности. Хотя так нельзя говорить: сегодняшняя "Бавария" это система, которая под руководством Компани смотрит на первый за 6 лет финал как на достижимую цель, ведь всего за год тренер заложил лучшие идеи в свою схему 4-2-3-1. Она неизменна, просто удачно адаптируется под соперника.

Полуфинальная стадия – особенная для Винсента. Футболист с великим наследием нашел свое место как тренер в "Баварии" и для него это может быть первое достижение такого уровня. Он ушел из "Манчестер Сити" задолго до того, как клуб выиграл свою первую ЛЧ. Более того, он ушел и до того момента, когда горожане в принципе впервые попали в финал. В единственном своем полуфинале элиты он был капитаном англичан и уступил "Реалу". Теперь же у него есть реальная возможность стать одним из немногих европейских тренеров, которые брали Золотой требл.

"Атлетико": финалов много – побед нет

Всего финалов: 3

Последний финал: 2016 (1:1, поражение в серии пенальти)

Побед: 0

"Атлетико" – уникальная команда ЛЧ. Они каждый сезон будто приближаются к ухую, но все складывается наоборот. На их счету – единственный финал, который переигрывали. В далеком 1974-м с "Баварией" они сыграли 1:1 и затем разгромно проиграли 4:0. Это был самый первый финал для матрасников, а следующий пришлось ждать 40 лет. Этот период не хочет вспоминать никто, ведь дважды случился "Реал", дважды матч завершился 1:1 в основное время и дважды зафиксировано поражение. К их счастью, другой мадридский клуб уже вылетел, поэтому есть возможность переписать историю. К слову, больше побед при меньшем количестве финалов имеют "Астон Вилла", "Црвена Звезда", "Феенорд" и даже "Стяуа"! Симеоне есть что доказывать; особенно, когда собралась самая мотивированная команда за 10 лет.

Главное оружие – Альварес. Футболист, знающий, как выигрывать ЛЧ, остается ключевым креативным активом. Хулиан – в лидерах бомбардиров Лиги чемпионов. На помощь придут Серлот и Гризманн, но испанцы не зависят от нападения, ведь в сезоне за них забили уже 12 разных игроков. Их супероборонительный стиль – изюминка, которая работает. Можно сколько угодно шутить про автобус, но этот автобус уверенно везет их дальше. В моменте включается гибкость, которая позволила запрессинговать и уничтожить "Барселону". Домашняя арена, где ещё состоится один евроматч, тоже влиятельный фактор. Поэтому Симеоне имеет возможность превратить автобусную результативность в билет в первый финал за 10 лет.

"Арсенал": надежда со слезами

Всего финалов: 1

Последний финал: 2006 (поражение 1:2)

Побед: 0

Лондонцы были в финале 20 лет назад, это их единственный выход на такой уровень. Выиграть не удалось – трофей забрала "Барселона". Тогда на пути к финалу они через плей-офф выбили 2 испанские команды и одну итальянскую. Сейчас было иначе: греки и немцы, испанцы только сейчас. Схема кардинально изменилась. "Арсенал" вроде стабильно прибавляет в последние годы, но под конец сезона стабильно теряет. Но все равно это довольно сильная команда – единственная, которая не проигрывала на евроарене. Артета изрядно хочет подарить команде первую в истории Лигу чемпионов – тогда простят и возможное поражение в АПЛ.

Есть ли для этого ресурсы? Конечно что есть. Канониры стали меньше забивать, но Райя все меньше пропускает. Мемы о 90 минутах созерцания автобусного парка в игре с "Атлетико" близки к реальности. Мультизадачность во главе с Йокерешем – тоже фишка клуба, ведь и здесь отмечались 12 разных игроков. Правда, стандарты уже не помогают, их научились контрить, надо обновить подходы. Каждый сезон команда Артеты демонстрирует заметный прогресс в стадиях ЛЧ и финал – первый за 20 лет – почти в кармане.