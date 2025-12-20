Тайсон Фьюри сенсационно отказался от Великобритании и уехал с семьёй

Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри и его семья сенсационно покинули Великобританию после "налогового" бюджета канцлера казначейства Рэйчел Ривз. 37-летний супертяж обладает состоянием более 160 миллионов фунтов стерлингов.

Фьюри переехал на налогово выгодный остров Мэн после того, как Ривз нанесла, по выражению The Sun, "нокаутирующий финансовый удар" по его состоянию. Остров Мэн – самоуправляемая территория под суверенитетом британской короны. Не государство и не часть Британии.

Тайсон, который вместе с женой Пэрис воспитывает семерых детей, теперь живёт в шести спальнях особняка стоимостью около 8 миллионов фунтов неподалёку от столицы острова Мэн, города Дуглас.

Подоходный налог в тут более чем вдвое ниже, чем в Соединённом Королевстве. Максимальная ставка налога на острове Мэн составляет 21 процент, тогда как в Великобритании она достигает 40 процентов, а для тех, кто зарабатывает свыше 125 140 фунтов в год, включая Фьюри – 45 процентов.

Кроме того, на острове действует потолок личного подоходного налога: не более 220 тысяч фунтов в год с одного человека.

Боксёр, чьё состояние, по оценкам, превышает 160 миллионов фунтов, недавно изменил налоговый статус в документах Companies House, указав местом проживания остров Мэн. Аналогичные изменения внесла и его жена Пэрис в документах своей компании.

"Тайсон говорил друзьям, что переехал на остров. Он очень любит остров Мэн и рассказывал местным жителям, что с нетерпением ждёт возможности сделать его своим домом. Пара также присматривает школы для младших детей", – поделился информацией неназванный источник из окружения боксера.

Тайсон решился на переезд после того, как в прошлом месяце Рэйчел Ривз представила бюджет, нацеленный на состоятельных граждан, в том числе введя новый налог на особняки стоимостью более 2 миллионов фунтов.

В последние годы Тайсон, Пэрис и их дети жили в Моркамбе, графство Ланкашир, где их дом оценивается более чем в 2 миллиона фунтов.

Согласно отчёту компании Equiom за 2024 год, налоговое резидентство острова Мэн можно получить, проведя там не менее шести месяцев в течение одного налогового года либо более 90 дней в среднем за каждый год на протяжении четырёх последовательных лет.

Ключевым фактором для семьи и их состояния является отсутствие на острове налога на прирост капитала и налога на наследство. Подоходный налог при этом ограничен суммой 220 тысяч фунтов в год для одного человека и 440 тысяч фунтов для супружеских пар или партнёров, состоящих в гражданском союзе.

"Цыганский король" числится директором своей компании Tyson Fury Ltd. Сведения о переезде зафиксированы в документах Companies House от 1 декабря, где указано: "Страна/регион постоянного проживания: остров Мэн". Аналогичная запись появилась и в документах компании Paris Fury Ltd. Ещё в июле супруги указывали местом проживания Англию.

Тем временем фанаты уже фотографируются с Тайсоном на острове Мэн. В начале месяца его заметили на пароме Manxman, следовавшем из Хейшема в Ланкашире.

На этой неделе он также сделал селфи с водителем службы Click and Collect. Гэри Кристиан опубликовал фото в Facebook, подписав: "Мне выпала честь познакомиться и пообщаться с этим потрясающим человеком и его семьёй сегодня утром на пароме Manxman".

Также на прошлой неделе Тайсон и Пэрис потратили 60 фунтов на печёный картофель в заведении Terry’s Tatos в Дугласе. Директор кафе Рэйчел Марсланд рассказала, что сразу узнала Пэрис, а затем увидела, как Тайсон пригнулся, заходя в дверь. По её словам, Фьюри спросил, хватит ли картофеля на всех, уточнив, что их девять человек. В заведении как раз оставалось девять картофелин, которые семья и выкупила целиком.

В июне стало известно, что на счетах и в инвестициях компании Tyson Fury Ltd находилось 162 миллиона фунтов. По сравнению с 2023 годом активы фирмы выросли на 82 миллиона, однако сам Фьюри выплатил себе лишь 100 тысяч фунтов.

