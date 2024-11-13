Сына Кличко впервые вызвали в сборную Украины: состав команды на матчи отбора Евробаскета-2025

В скором времени мужская сборная Украины по баскетболу сыграет матчи второго окна квалификации чемпионата Европы-2025. Наша национальная команда будет дважды противостоять сборной Израиля.

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Свой номинально домашний матч украинская сборная сыграет 23 ноября в 18.00 на площадке Арена Рига в Латвии. Билет на игру уже можно приобрести по этой ссылке – всех желающих поддержать нашу команду в ответственной игре, приглашаем на матч в Риге.

В преддверии встречи определился расширенный состав "сине-желтых" на будущее окно квалификации, в который вошли 16 игроков. Обращает на себя внимание дебютный вызов Максима Кличко.

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ

Илья Сидоров ("Фо-сюр-Мер", Франция), Александр Ковляр ("Литкабелис", Литва), Виталий Зотов, Богдан Близнюк (оба – "Йонава", Литва), Иссуф Санон, Вячеслав Бобров (оба – ВЭФ, Латвия), Александр Липовой ("Аликанте", Испания), Павел Крутоус, Сергей Павлов (оба – "Мелилья", Испания), Владимир Конев, Даниил Сипало (оба – "Днепр", Украина), Иван Ткаченко ("Миттельдойчер", Германия), Андрей Войналович ("Сабаз", Азербайджан), Ростислав Новицкий ("Валмиера", Латвия), Артем Пустовой ("Ховентуд", Испания), Максим Кличко ("Монако", Франция).

Украинская сборная сыграет свой номинально домашний матч в Риге из-за российского вторжения. Международные матчи израильских команд не проводятся в Израиле с того момента, как 7 октября 2023 года страну атаковали из сектора Газа. Таким образом, израильская сборная свой домашний матч против Украины также сыграет в Риге 25 ноября в 20:00.

В двух стартовых встречах квалификации, напомним, сборная Украины уступила Словении (73:87) и Португалии (77:79).

Согласно формату три команды, которые займут самые высокие места в каждой группе, за исключением групп, в которые входят сохозяева Евробаскета-2025 (Кипр, Финляндия, Польша и Латвия), выйдут в финальный раунд. В группах, в состав которых входят страны-хозяева, право на участие в Евробаскете получат хозяин и две другие команды, занявшие самые высокие места.

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