Свитолина и Костюк против Польши и Швейцарии: Украина будет бороться за право сыграть в финальном раунде Кубка Билли Джин Кинг

11 и 12 апреля женская сборная Украины по теннису проведет две встречи группового этапа по квалификации Кубка Билли Джин Кинг. "Сине-желтые" сыграют за место в финальной части турнира, которая состоится в ноябре в Китае. Матчи в группе E состоятся на грунтовом покрытии комплекса Radomskie Centrum Sportu в польском городе Радом, а соперницами нашей команды по результатам январской жеребьевки стали Польша и Швейцария.

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В решающий раунд с участием сильнейших сборных планеты попадет только победитель этого трио. 10 апреля Польша уже обыграла Швейцарию со счетом 3:0, поэтому сегодня украинкам необходимо побеждать хозяек турнира.

После смены регламента Кубка у нашей сборной появился отличный шанс наконец-то принять участие и финальных баталиях, а новый капитан команды Илья Марченко сумел собрать, пожалуй, один из самых оптимальных составов из возможных на данном этапе.

Заявка Украины получилась звездной – в нее попали первая и вторая ракетки страны Элина Свитолина и Марта Костюк, лучшие парницы сестры Людмила и Надежда Киченок, а также Катарина Завацкая, которая в ноябре 2024 года спасла "сине-желтых" от вылета в Первую региональную группу. В противостоянии с Австрией Катарина сначала сравняла счет в личной встрече, а затем помогла вырвать всеобщую победу в парном матче.

18 ракетка мира Элина Свитолина, которая в феврале вернулась после операции на правой ноге и сразу добралась до четвертьфинала Australian Open, считается специалистом почвы. Потому была довольна, что поединки пройдут именно на этом покрытии.

"Это хорошо вписывается в наш турнирный график. Также хорошо, что играем в Польше, поскольку там много украинцев, да и в принципе она близка к нашей стране, поэтому надеюсь на громкую поддержку наших болельщиков. Она будет нам очень нужна. Это будет новый и интересный для нас формат, и я очень надеюсь на хороший результат для нашей команды", - отмечала Сви.

25-я ракетка мира Марта Костюк, которая в последнее время немного потеряла по позициям, залив первую двадцатку, а на двух своих последних турнирах из серии WTA 1000 в США сходила с дистанции на стадии 1/16 финала, также довольна условиями в Польше.

"Часто бывает, что за неделю до старта почвенного сезона команды играют на харде. Иногда даже на траве. Поэтому, думаю, нам повезло, и это замечательно, что мы играем именно здесь. Потому что на следующей неделе мне нужно лучше сыграть в Штутгарте", - рассказала Марта накануне соревнований.

Капитан сборной Польши Давид Цельт отметил, что хорошо знаком с нашей сборной: "Тренер Майи Хвалиньской сотрудничает с Костюк, так что, возможно, получим немного инсайдов. А если серьезно, я давно слежу за выступлениями и Элины, и Марты. Элину помню еще за матчами против Агнешки Радван. встречались на Уимблдоне, и тогда Магда выиграла. Надеюсь, эти воспоминания придадут ей уверенности.

"Украинки – теннисистки очень высокого уровня, с разными стилями, но обе невероятно стабильны и хорошо готовы физически. С другой стороны, на них будет оказываться сильное давление, ведь у них есть задача выйти в финал, и они приехали в Радом в самом сильном составе. Со своей стороны, мы сделаем все, чтобы испортить".

Хозяйка отборочного этапа Польша не может рассчитывать сразу на двух своих лидеров. Первой об отказе от игры за сборную сообщила вторая ракетка мира Ига Свентек: "Я приняла непростое решение. Знаю, что такие новости не хотели бы получить болельщики, особенно польские, однако это правильное решение для меня сейчас".

"Я всегда с гордостью представляю свою страну и в прошлом году отдала за нее все, что могла. Сильно горжусь историческими успехами команды в полуфинале этого турнира. Но пора сосредоточиться на себе и своих тренировках", - добавила Ига, которая в последнее время уже не выглядит такой непобедимой, как раньше.

А затем вынуждена была отказаться от участия в квалификации Кубка Билли Джин Кинг и Магдалена Френх (№28 WTA). Местные СМИ сообщали, что у теннисистки проблемы с запястьем. Вместо нее пришлось вызвать Мартину Кубку (№373 WTA). А лидером наших соседей вынужденно стала 30-я ракетка мира Магда Линетт, которая в феврале 2025-го проигрывала и Марти Костюк, и Даяне Ястремской.

Сборные Украины и Польши сыграют друг с другом в третий раз. В 2007 году наши девушки одержали победу в решающем парном матче в поединке Плей-офф Первой Евро-африканской группы, а в 2019 году польская команда также в решающей паре обыграла украинок в поединке Первой Евро-африканской группы.

Ощутимая потеря и у сборной Швейцарии. Фактически в последний день смены заявок стало известно, что своей команде не поможет олимпийская чемпионка 2020 года и бывшая четвертая ракетка мира Белинда Бенчич (№41 WTA).

"Моему телу нужно немного отдыха и восстановления после последних нескольких месяцев, которые отняли у меня больше сил, чем я сначала ожидала и планировала", – пояснила Белинда.

Украина в четвертый раз играет в квалификации Кубка Билли Джин Кинг и попытается впервые попасть в финальный турнир этих соревнований в новом формате. К сожалению, в прошлом сезоне наша команда уступила квалификации Румынии со счетом 2:3, лидируя 2:0 после первого игрового дня.

Начало матчей в 16:00 по Киеву, транслирует встречи "Общественное".

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