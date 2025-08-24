Голкипер сборной Украины встал на ворота в Испании и пропустил 4 гола за 28 минут матча, а потом еще один. Видео

Дебютное выступление украинца Владислава Крапивцова в основе "Жироны" в Ла Лиге обернулся настоящим кошмаром. В матче 2-го тура против "Вильярреала" 20-летний харьковчанин заменил отбывающего дисквалификацию опытного Пауло Гассанигу и его команда уже к 28-й минуте уступала 0:4.

Видео дня

Первым отличился Пепе, который воспользовался грубой ошибкой защиты гостей и без проблем пробил мимо Крапивцова.

Спустя девять минут Бьюкенен увеличил счет, нанеся удар с острого угла прямо над головой голкипера.

Дальше – еще хуже: на 24-й минуте Рафа Марин замкнул подачу Пино, а вскоре Бьюкенен оформил дубль после рикошета, оставив Крапивцова без шансов.

Во втором тайме канадец Тайон Бьюкенен оформил хет-трик, закатив пятый мяч в ворота футболиста сборной Украины.

Таким образом, уже к перерыву "Жирона" фактически лишилась шансов на положительный результат. Отдельные эпизоды сложно напрямую ставить в вину Владислава, однако ни один из ударов соперника он так и не смог отразить.

Окончательный счет 5:0 и "Жирона" с 0 очком опускается на последнее место в турнирной таблице.

Напомним, в первом туре команда Мичела также провалила старт: тогда каталонцы пропустили трижды от "Райо Вальекано" и после удаления основного голкипера Пауло Гассаниги еще в первом тайме, доигрывали матч вдесятером. Теперь же "Жирона" вновь показала катастрофический футбол в обороне, а дебют украинского голкипера в Примере запомнится ему явно не с лучшей стороны.

Напомним, что Крапивцев перешел в "Жирону" в декабре 2024 года. 19-летнего воспитанника днепровского футбола подписали как свободного агента и заключили контракт до лета 2029 года.

Крапивцов стал четвертым вратарем в команде. Этот переход сделал Владислава третьим украинцем в истории "Жироны". Сейчас за клуб играет Виктор Цыганков, а до недавнего времени в команде выступал Артем Довбик.

