Суперкомпьютер спрогнозировал результат Украины на ЧМ-2026 по футболу

Суперкомпьютер Football Meets Data уверен, что сборная Украины по футболу имеет высокие шансы выйти в плей‑офф чемпионата мира-2026, однако дальнейший ее успех маловероятен. Прогноз показывает, что Украина может выйти из группы F, где находятся Нидерланды, Япония и Тунис.

Аналитики уверены, что Украина с тремя очками сможет пробиться в плей-офф ЧМ-2026, войдя в восьмерку лучших команд турнира, занявших третьи места в группах.

Математическая модель сценария плей‑офф предусматривают матч украинской сборной в 1/16 финала против Франции.

В случае второго места в группе возможен матч с победителем квартета C — там прогнозируют Бразилию, Марокко, Шотландию или Гаити, а первое место группы F может столкнуться с командой из той же группы C.

Отметим, что Франция и Украина уже встречались в отборе европейской квалификации на ЧМ-2026. Первый матч в сентябре завершился поражением 0:2. В гостевой игре 5-го тура на "Парк де Пренс" украинцы были разгромлены 0:4.

Напомним, что начиная с финальной части ЧМ-2026 групповой этап будет выглядеть так: 12 групп по 4 команды в каждой, а в плей-офф будут выходить команды, занявшие 1-е и 2-е места, а также 8 лучших команд, занявших 3-е место, и добавилась новая стадия в плей-офф — 1/16 финала.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по футболу встретится с командой Швеции в полуфинальном плей-офф в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года. Игра запланирована на 26 марта 2026 года.

