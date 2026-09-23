Суперкомпьютер сказал, какое место займет сборная Украины в Лиге наций, удивив прогнозом

Сборная Украины по футболу уже в пятницу, 25 сентября, начинает свои выступления в новом розыгрыше Лиги наций. "Сине-желтые" под руководством итальянского тренера Андреа Мальдеры выступят в группе 2 дивизиона В турнира, где их соперниками станут Венгрия, Северная Ирландия и Грузия.

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Суперкомпьютер компании Football Metts Data после обработки 10 тысяч симуляций матчей в квартете неожиданно спрогнозировал, что, несмотря на кадровые трудности, украинцы финишируют на первом месте и поднимутся в элитную лигу турнира. Машина ожидает, что наша команда наберет около 10 очков, а вероятность ее итогового триумфа оценивает в 45%.

Главным соперником украинцев названа венгерская национальная команда. Она не должна набрать больше девяти пунктов с шансами на первое место 27%.

Расчеты FMD показали, что Грузия и Северная Ирландия будут бороться за сохранения места в дивизионе В. Фаворитами в этой битве определены кавказцы, которые должны опередить британцев на одно очков. При этом по новому формату североирландцы не вылетят в лигу С напрямую, а сыграют в плей-офф.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где смотреть матч Венгрия – Украина в первом туре нового розыгрыша Лиги наций.

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