'Столько слез, врачей и усилий': звездная легкоатлетка открыла личную тайну после обвинений в допинге

Призер чемпионатов мира в прыжках в длину и тройном Марина Бех-Романчук и серебряный и бронзовый медалист Олимпийских игр по плаванию Михаил Романчук готовятся стать родителями. Легкоатлетка услышала счастливую новость в самый тяжелый период своей карьеры, ведь в мае ее обвинили в употреблении допинга, в частности тестостерона, из-за чего в августе дисквалифицировали на четыре года.

О том, что их семью ждет пополнение спортсмены сообщили в своих социальных сетях, выложив видео с природы, где Марина одета в белое платье, которое подчеркивает округлый животик.

"Столько слез, врачей и усилий, но мы верили и мечтали. Когда показалось, что весь мир разрушен и в нашей жизни не осталось ничего прекрасного, мы за несколько дней узнаем о тебе. Этот путь был тяжелым, но мы с нетерпением ждем нашего ангелочка", – написала 30-летняя Бех-Романчук в своем Instagram.

"В самые темные времена, времена отчаяния и боли мы почувствовали невероятное счастье. Многие из вас писали: "Одни двери закрываются, чтобы открылись другие". Я плакала. Плакала, потому что это действительно было так. Я заплатила большую цену за наше лечение, но никогда и ни за что не пожалею об этом. Потому что вселенная видела, как мы мечтали и как мы ждали", – подчеркнула Марина, которая после приговора AIU приостановила карьеры.

После признания спортсменов стало ясно, почему украинская легкоатлетка в последнее времядважды попадала в больницу и не имела времени и возможности сосредоточиться на скандале с допингом.

"Почему так поздно дала интервью? А все потому, что человек, который был дважды госпитализирован в больницу и между этим всем физически не мог никуда выходить из дома, не может удивительным образом дать какое-то интервью", – отмечала Марина.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук получила четырехлетнюю дисквалификацию за употребление допинга. Решение было принято Athletics Integrity Unit (AIU) – независимой организацией по борьбе с допингом в легкой атлетике.

В документе, датированном 18 августа, отмечается, что 30-летняя спортсменка признана виновной в нарушении антидопинговых правил и отстранена от соревнований до мая 2029 года.

AIU отметила, что наказание могло быть мягче на один год в случае признания вины или доказательства непреднамеренного попадания запрещенного вещества в организм. Однако Бех-Романчук отказалась признать нарушение, однако не смогла убедительно доказать свою невиновность. Именно поэтому ей был назначен максимальный срок – четыре года дисквалификации.

Тогда как Бех-Романчук впервые нарушила молчание и сделала откровенное признание уже в августе – через три месяца после начала допингового скандала.

