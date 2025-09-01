'Была дважды госпитализирована': украинская звезда легкой атлетики, наказанная за допинг, рассказала о своем состоянии, лживой информации и молчании

Титулованная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которую обвинили в употреблении запрещенных препаратов и дисквалифицировали на четыре года, призналась, что в последнее время была дважды госпитализирована в больницу, но на выходных ее физическое состояние улучшилось. Призер чемпионатов мира в трибках в длину и тройном призналась, что наконец смогла вылезти из пижамы и уже на днях пообещала рассказать правду, о своем допинговом скандале.

"Мои первые дни когда я чувствую себя лучше, когда физическое состояние позволяет снять мою утреннюю рутину и одеть что-то кроме пижамы. Пока день на день не приходится, но по крайней мере есть положительные изменения и надежда, что путешествие в Киев будет не таким тяжелым для меня, как я ожидаю", – признала в Instagram Марина, которая недавно получила четыре года наказания за обвинения в употреблении тестостерона.

А подписчики спортсменки попросили ее наконец пообщаться с каким-то из спортивных СМИ и наконец рассказать правду о допинговом скандале.

Бех-Романчук пообещала дать интервью, мол, запись запланирована на 5 сентября. А раньше не могла из-за состояния своего здоровья.

"Почему так поздно? А все потому, что человек, который был дважды госпитализирован в больницу и между этим всем, физически не мог никуда выходить из дома, не может удивительным образом дать какое-то интервью", – призналась Марина.

Также легкоатлетка отметила, что так долго ничего не комментировала из-за своей команды: "Даже если спортсмен молчит, не забывайте, что у него есть команда, которая его защищает, и для защиты может быть важным молчание. Спортсмены – не юристы, и они делают то, что поможет в защите. Поэтому критика здесь неуместна и обвинения также".

А вот интервью будет не спортивному изданию, потому что одно из крупнейших очень разочаровало Бех-Романчук: "Они не смогли качественно ознакомиться даже с той информацией, которая была в общем доступе. Поверьте, если бы я была в нормальном состоянии, я бы сказала свое мнение относительно лживой инфы о повышенном тестостероне и то, что я якобы отказалась открывать пробу Б".

"Хотя она была открыта по заявке моей команды и за мой счет соответственно были проведены все необходимые анализы", – написала Марина в своем Instagram.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук получила четырехлетнюю дисквалификацию за употребление допинга (тестостерон). Решение было принято Athletics Integrity Unit (AIU) — независимой организацией по борьбе с допингом в легкой атлетике.

В документе, датированном 18 августа, отмечается, что 30-летняя спортсменка признана виновной в нарушении антидопинговых правил и отстранена от соревнований до мая 2029 года.

AIU отметила, что наказание могло быть мягче на один год в случае признания вины или доказательства непреднамеренного попадания запрещенного вещества в организм. Однако Бех-Романчук отказалась признать нарушение, однако не смогла убедительно доказать свою невиновность. Именно поэтому ей был назначен максимальный срок – четыре года дисквалификации.

Тогда как Бех-Романчук впервые нарушила молчание и сделала откровенное признание уже в августе – через три месяца после начала допингового скандала.

