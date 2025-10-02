УкраїнськаУКР
русскийРУС

Стоит ли Украине надеяться на 1-й тур еврокубков? Анонс матчей "Динамо" и "Шахтера" в Лиге конференций

Артём Россинский
Спорт Oboz
4 минуты
264
Стоит ли Украине надеяться на 1-й тур еврокубков? Анонс матчей 'Динамо' и 'Шахтера' в Лиге конференций

Сегодня начинается новый соревновательный этап Лиги конференций, в котором принимают участие 2 украинских клуба. Соревнования пройдут по уже знакомому нам новому формату - 6 игр с уникальными соперниками, а затем команды расположатся в общей таблице. OBOZ.UA рассказывает о первых командах, с которыми сыграют "Динамо" и "Шахтер".

Видео дня

"Кристал Пэлас": ужас для любого. Даже для УЕФА

Рассказ об этом клубе следует начать с конфронтации с УЕФА. Все уже привыкли к понижению "Кристал Пэлас" в Лигу конференций из-за Джона Текстора. Но команда каждый раз вспоминает, что это понижение обесценило их спортивные заслуги. Напомню, что УЕФА заявила о равном влиянии бизнесмена и на англичан, и на французский "Лион". Даже через арбитражный суд не удалось вернуться в ЛЕ (где их место занял "Ноттингем" с нашим Зинченко). Руководство "КП" едва ли не ежедневно критикует футбольных функционеров: по их мнению определенные лица имеют уникальную и нездоровую власть, которая разрушила надежды команды на соревнования. Теперь у лондонцев есть уникальная возможность поставить всех на место и доказать, что они могут выигрывать во всех турнирах.

Стоит ли Украине надеяться на 1-й тур еврокубков? Анонс матчей "Динамо" и "Шахтера" в Лиге конференций

Доказывать будет чем. За последние полгода орлы трижды наказали "Ливерпуль"! Просто сейчас они идут на третьем месте, оставаясь единственной командой АПЛ без поражений. Надо готовиться к большому количеству ударов (12 за игру) и попаданий в створ (35%). Это клуб с xG на 12 пунктов (что на уровне английских грандов). И все это им удается при владении мячом всего в 39%! Гласнер построил фантастическую команду, ибо прямо сейчас "Кристал Пэлас" - уникальный опыт для любого клуба мира в плане персонального роста. Но хорошо, что по новому формату Лиги конференций у нас будет с ними только одна игра.

"Динамо" не впечатляет. Поражение будет логичным

Быть честным в анонсе легко: в этой паре нас могло спасти чудо, но команда Шовковского не способна даже на ничью. И это несмотря на то, что "Динамо" забивает как не в себя. У англичан только 8 мячей за 6 туров, у нас - аж 21 за 7 игр. Но в этом нет никакой пользы, потому что голевые игры были против "Карпат", "Александрии" и "Оболони" (все вничью), а разгромы "Эпицентра" с "Полесьем" не стали уверенными. Основная стратегия орлов - стандарты, а это еще одна проблема для дырявой защиты бело-синих.

Стоит ли Украине надеяться на 1-й тур еврокубков? Анонс матчей "Динамо" и "Шахтера" в Лиге конференций

Для "КП" это первая украинская команда. А вот киевляне имеют на своем счету 9 английских клубов в различных турнирах. Статистика, ожидаемо, не в нашу пользу. Есть чем гордиться: например, победа 2:0 над "Манчестер Сити" (2011) или выигрыш над "Арсеналом" 3:1 (1998). Но преимущественно динамовцы - второй план, проигрывают им каждый второй матч. Учитывая вышеупомянутую статистику соперника, нам будет чрезвычайно сложно организовать атаку: лондонцы практикуют оттянутую осторожную игру, не рискуют при выходе и плотно закрываются. Лакруа и Гейи держат тонус, они раскусят Волошина и Шапаренко. Единственная ставка - позволить сопернику доминировать и дождаться нужного момента.

"Абердин": возвращение в еврокубки продолжается

Очень давно шотландцы получили 2 евротрофея подряд: КЕЧ и Суперкубок в 1983-м. С тех пор они десятилетиями искали своей судьбы в международных соревнованиях и только в 2024-ом зацепились за что-то большее, чем отбор. В новый сезон красные заходят буквально на дне: весной им едва повезло удержаться в зоне выхода в ЛЕ, в квалификации команда провалилась и попала в Лигу конференций. Старт шотландской лиги ужасен: последнее место, 9 пропущенных и ни одного забитого мяча за 6 игр. Вингер команды Ники Девлин отметил, что перед горняками следует наконец сделать шаг в сторону качества:

"Нам нужно перегруппироваться и развить некоторые положительные моменты прошлой игры [поражение 2:0 против "Мотервелла"]. В конце концов, нам нужно начать забивать голы и убедиться, что мы также не пропускаем их".
- Ники Девлин, игрок "Абердина"
Стоит ли Украине надеяться на 1-й тур еврокубков? Анонс матчей "Динамо" и "Шахтера" в Лиге конференций

"Абердин" отдает предпочтение флангам, хоть и держится своей половины поля. Выходят из обороны они через короткий пас, но часто обрезаются. Если доходят до чужих ворот, то еще надо постараться попасть. Основная угроза - форвард Карлссон: хоть ему до сих пор не удалось отличиться, он чаще всего бьет. Яркая игра Матвиенко с Бондарем забетонирует попытки хозяев сегодняшней игры еще в центральном круге. Это шанс на отличный старт для донецкого клуба.

От "Шахтера" ждем только победу

Лидер УПЛ идет по сезону гораздо лучше, чем динамовцы. В этом сезоне команда Турана забивает не так много, но если гол будет в первом тайме, то это гарантирует уверенность на протяжении всех 90 минут. Учитывая состояние будущего соперника - победа статистически обеспечена. Бразильские фланги следует использовать на полную, абердинцы не умеют от таких прорывов защищаться. Быстрый выход на чужую половину поля плюс взрывная скорость Алиссона и Элиаса - залог инициативы и преимущества.

Стоит ли Украине надеяться на 1-й тур еврокубков? Анонс матчей "Динамо" и "Шахтера" в Лиге конференций

3 очка в первом туре станут для "Шахтера" опорой лидерства в общей таблице. В Лиге конференций всего 6 матчей, поэтому выигрыши еще важнее. Другая задача - набить как можно больше мячей и с их помощью сохранять отрыв от всех возможных преследователей. Неочевидный факт: победа нужна и для таблицы коэффициентов, потому что там дела плохи. Шотландия значительно выше нас в рейтинге, а Украина должна собирать все возможные очки, чтобы не упасть ниже Болгарии, Ирландии и Молдовы.