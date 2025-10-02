Стоит ли Украине надеяться на 1-й тур еврокубков? Анонс матчей 'Динамо' и 'Шахтера' в Лиге конференций

Сегодня начинается новый соревновательный этап Лиги конференций, в котором принимают участие 2 украинских клуба. Соревнования пройдут по уже знакомому нам новому формату - 6 игр с уникальными соперниками, а затем команды расположатся в общей таблице. OBOZ.UA рассказывает о первых командах, с которыми сыграют "Динамо" и "Шахтер".

"Кристал Пэлас": ужас для любого. Даже для УЕФА

Рассказ об этом клубе следует начать с конфронтации с УЕФА. Все уже привыкли к понижению "Кристал Пэлас" в Лигу конференций из-за Джона Текстора. Но команда каждый раз вспоминает, что это понижение обесценило их спортивные заслуги. Напомню, что УЕФА заявила о равном влиянии бизнесмена и на англичан, и на французский "Лион". Даже через арбитражный суд не удалось вернуться в ЛЕ (где их место занял "Ноттингем" с нашим Зинченко). Руководство "КП" едва ли не ежедневно критикует футбольных функционеров: по их мнению определенные лица имеют уникальную и нездоровую власть, которая разрушила надежды команды на соревнования. Теперь у лондонцев есть уникальная возможность поставить всех на место и доказать, что они могут выигрывать во всех турнирах.

Доказывать будет чем. За последние полгода орлы трижды наказали "Ливерпуль"! Просто сейчас они идут на третьем месте, оставаясь единственной командой АПЛ без поражений. Надо готовиться к большому количеству ударов (12 за игру) и попаданий в створ (35%). Это клуб с xG на 12 пунктов (что на уровне английских грандов). И все это им удается при владении мячом всего в 39%! Гласнер построил фантастическую команду, ибо прямо сейчас "Кристал Пэлас" - уникальный опыт для любого клуба мира в плане персонального роста. Но хорошо, что по новому формату Лиги конференций у нас будет с ними только одна игра.

"Динамо" не впечатляет. Поражение будет логичным

Быть честным в анонсе легко: в этой паре нас могло спасти чудо, но команда Шовковского не способна даже на ничью. И это несмотря на то, что "Динамо" забивает как не в себя. У англичан только 8 мячей за 6 туров, у нас - аж 21 за 7 игр. Но в этом нет никакой пользы, потому что голевые игры были против "Карпат", "Александрии" и "Оболони" (все вничью), а разгромы "Эпицентра" с "Полесьем" не стали уверенными. Основная стратегия орлов - стандарты, а это еще одна проблема для дырявой защиты бело-синих.

Для "КП" это первая украинская команда. А вот киевляне имеют на своем счету 9 английских клубов в различных турнирах. Статистика, ожидаемо, не в нашу пользу. Есть чем гордиться: например, победа 2:0 над "Манчестер Сити" (2011) или выигрыш над "Арсеналом" 3:1 (1998). Но преимущественно динамовцы - второй план, проигрывают им каждый второй матч. Учитывая вышеупомянутую статистику соперника, нам будет чрезвычайно сложно организовать атаку: лондонцы практикуют оттянутую осторожную игру, не рискуют при выходе и плотно закрываются. Лакруа и Гейи держат тонус, они раскусят Волошина и Шапаренко. Единственная ставка - позволить сопернику доминировать и дождаться нужного момента.

"Абердин": возвращение в еврокубки продолжается

Очень давно шотландцы получили 2 евротрофея подряд: КЕЧ и Суперкубок в 1983-м. С тех пор они десятилетиями искали своей судьбы в международных соревнованиях и только в 2024-ом зацепились за что-то большее, чем отбор. В новый сезон красные заходят буквально на дне: весной им едва повезло удержаться в зоне выхода в ЛЕ, в квалификации команда провалилась и попала в Лигу конференций. Старт шотландской лиги ужасен: последнее место, 9 пропущенных и ни одного забитого мяча за 6 игр. Вингер команды Ники Девлин отметил, что перед горняками следует наконец сделать шаг в сторону качества:

"Нам нужно перегруппироваться и развить некоторые положительные моменты прошлой игры [поражение 2:0 против "Мотервелла"]. В конце концов, нам нужно начать забивать голы и убедиться, что мы также не пропускаем их". - Ники Девлин, игрок "Абердина"

"Абердин" отдает предпочтение флангам, хоть и держится своей половины поля. Выходят из обороны они через короткий пас, но часто обрезаются. Если доходят до чужих ворот, то еще надо постараться попасть. Основная угроза - форвард Карлссон: хоть ему до сих пор не удалось отличиться, он чаще всего бьет. Яркая игра Матвиенко с Бондарем забетонирует попытки хозяев сегодняшней игры еще в центральном круге. Это шанс на отличный старт для донецкого клуба.

От "Шахтера" ждем только победу

Лидер УПЛ идет по сезону гораздо лучше, чем динамовцы. В этом сезоне команда Турана забивает не так много, но если гол будет в первом тайме, то это гарантирует уверенность на протяжении всех 90 минут. Учитывая состояние будущего соперника - победа статистически обеспечена. Бразильские фланги следует использовать на полную, абердинцы не умеют от таких прорывов защищаться. Быстрый выход на чужую половину поля плюс взрывная скорость Алиссона и Элиаса - залог инициативы и преимущества.

3 очка в первом туре станут для "Шахтера" опорой лидерства в общей таблице. В Лиге конференций всего 6 матчей, поэтому выигрыши еще важнее. Другая задача - набить как можно больше мячей и с их помощью сохранять отрыв от всех возможных преследователей. Неочевидный факт: победа нужна и для таблицы коэффициентов, потому что там дела плохи. Шотландия значительно выше нас в рейтинге, а Украина должна собирать все возможные очки, чтобы не упасть ниже Болгарии, Ирландии и Молдовы.