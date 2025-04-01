Стартовал плей-офф Суперлиги Favbet

Баскетбольный клуб "Черкаськи Мавпы" одержали победу в первом матче 1/4 финала плей-офф чемпионата Украины в Суперлиге Favbet, одержав на домашней площадке Кривбасс. Встреча завершилась со счетом 69:65.

Видео дня

Кривбасс отлично начал матч, выиграв стартовую четверть со счетом 24:9. Команда Александра Вороны была более агрессивной на обоих концах площадки, но в трех последующих четвертях преимущество было у хозяев. "Черкаськи Мавпы" выровняли игру во второй четверти, сократили отставание в третьей и впервые в матче вышли вперед за 3 минуты до конца основного времени встречи. Получив минимальное преимущество, команда Дмитрия Нагорного уже не отпустила.

Не лучшую игру в нападении, но очень эффективную по другим параметрам отыграл разыгрывающий хозяев Лев Кошеватский, набравший 8 очков, 9 передач, 8 подборов и 6 перехватов (РЭ 16). Икс-фактором жителей города стал Майкл Дюпри, который, выйдя со скамьи, помог команде вернуться в игру и стал самым результативным игроком матча с 21 очком в активе.

У Кривбасса 18 очков в актив записал Михаил Бублик, дабл-дабл у Святослав Товкача — 14 подборов и 10 подборов (РЭ 19).

Второй матч серии команды сыграют 6 апреля в Південному.

Суперлига. Плей-офф, 1/4 финала, первые матчи

Черкассы, ПС Будивельник

Черкаськи Мавпы - Кривбасс 69:65 (9:24, 22:14, 13:10, 25:17)

Черкаськи Мавпы: Климов 9, Кошеватский 8 + 9 передач + 8 подборов + 6 перехватов, Агафонов 8 + 6 подборов + 2 блок-шота, Клебан 5 + 9 подборов - 3 потери, Марченко 5 - старт, Дюпри 21, Пирогов 13, Упырь 0

Кривбасс: Баранка 18 - 4 потери, Пестик 14 + 10 подборов, Келли 11 + 10 подборов - 5 потерь, Быков 8, Водолазский 5 - старт, Ловингс 7 + 5 передач - 5 потерь, Триколенко 2, Мельник 0, Рыкунов 0