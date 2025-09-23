Срна признался, что ему говорит президент УЕФА по поводу возвращения России в международные турниры

Спортивный директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна выразил уверенность в том, что российские команды не будут возвращены в международные турниры до окончания войны в Украине или ее заморозки. Легендарный капитан "горняков" добавил, что такой позиции придерживается президента Европейского футбольного союза (УЕФА) Александер Чеферин.

Видео дня

Об этом Срна заявил в интервью YouTube-каналу "Футбол 360". По словам бывшего футболиста "оранжево-черных" и сборной Хорватии, который поддерживает хорошие отношения с Чеферином, он не ждет от него решений в пользу страны-агрессора.

"Я уверен, что Россия не вернется в европейский футбол, пока идет война. Я знаю Чеферина, как друга, но я с ним на эту тему не разговариваю. Мы – очень близкие друзья, семьями дружим, но это не значит, что мы это обсуждаем. Он с первого дня сказал, что не вернет в европейский футбол российские команды, и убрал сразу на второй день "Газпром" как спонсора УЕФА. Я считаю, что это правильное решение. Я думаю, что Россия не вернется в европейский футбол, пока идет война", – сказал Срна.

Ранее Чеферин жаловался на "политическую истерию" в вопросе возвращения россиян в международные турниры. Он признавался, что пытался вернуть в турниры юношеские команды из РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, четыре страны призвали исключить Россию из состава УЕФА и перевести ее в Азиатскую футбольную конфедерацию. До этого росСМИ назвали 14 стран, которые категорично выступают против допуска российских команд к турнирам УЕФА.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!