'Средненький боксер': легенда бокса унизительно отозвался об Усике

Легендарный американский боксер Джеймс Тони достаточно прохладно высказался об объединенном чемпионе супертяжелого веса Александре Усике (24-0, 15 КО). Бывший обладатель титулов в трех весовых категориях отказался называть нашего соотечественника великим.

Об этом Тони заявил в интервью проекту Fight Hub TV, который опубликовал соответствующее видео на своей странице в социальной сети Facebook. По словам 57-летнего экс-спортсмена, ни Усик, ни Тайсон Фьюри (34-2-1, 24), ни другие супертяжи не способны превзойти чемпионов его поколения.

"Усик – хороший боксер, но не великий. Это средненький боксер. Никто из современных боксеров не входит в число величайших. Извините, но это не такие боксеры, как были в мою эпоху. Они не дерутся. И они не хотят драться. А великими называют тех, кто устраивает зарубу в ринге", – сказал Тони.

На минувших выходных Усик побывал в Нью-Йорке, где стал свидетелем боя между американцем Джареллом Миллером и нигерийцем Кингсли Ибе, во время которого у боксера из США от ударов оторвался парик. В кулуарах шоу украинец также сказал, когда планирует вернуться на ринг.

Как сообщал OBOZ.UA, Александру Усику отказались давать награду за лучший нокаут 2025 года.

