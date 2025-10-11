Улицу в честь советского маршала отказались менять, объяснив это успехами футболиста сборной Украины

Жмеринская громада в Винницкой области решила не переименовывать улицу Малиновского в селе Почапинцы, официально названную в честь советского маршала Родионa Малиновского, несмотря на требования закона о декоммунизации. В официальном ответе от местных властей, улица якобы названа в честь украинского футболиста Руслана Малиновского.

В с. Почапинцы Жмеринского р-на Винницкой области переименование ул. Малиновского обсуждено на заседании рабочей группы от 16.01.2023г. и поставлено под сомнение необходимость переименования в связи с замечанием старосты Почапинецкого старостинского округа о происхождении названия в честь украинского футболиста Руслана Малиновского", – говорится в официальном ответе секретаря городского совета Вадима Кожуховского в ответ на запрос Telegram-канала "Деколонизация".

Эта тема всплыла в соцсетях после матча сборной Украины по футболу, которая 10 октября добыла крупную победу над командой Исландии. Руслан Малиновский в этой встрече отметился двумя забитыми мячами.

Отметим, что еще в осенью 2022 года подобную улицу переименовали в Киеве. В Оболонском районе Киева улица Маршала Малиновского теперь называется в честь защитников Мариуполя – Героев полка "Азов".

