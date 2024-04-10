'Состояние не позволяет': почему известная украинская биатлонистка прервала свою карьеру

Призер чемпионата мира, украинская биатлонистка Дарья Блашко не будет выступать за сборную в следующем международном сезоне. Об этом рассказали президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько и главный тренер женской команды Николай Зоц.

Последний сезон Кубка мира и Кубка IBU натурализованная белоруска Блашко пропустила из-за болезни. И теперь спортсменка хочет взять паузу, чтобы разобраться со своим здоровьем и отдохнуть психологически.

"Недавно я встречался с Дашей Блашко. Это было на прошлой неделе. У нас с ней был достаточно длительный разговор. Окончательное для себя решение она еще примет, но на данный момент у нее есть желание отдохнуть от биатлона", – рассказал Крулько.

"Это ее личное желание. Мы создали для Даши Блашко все возможности и условия для тренировки, но, очевидно, это из-за здоровья. Спорт высоких достижений, он, с одной стороны, держит спортсменов в добром здравии, но накапливаются травмы, которые не разрешают выступать на соответствующем уровне", – добавил глава ФБУ.

Главный тренер сборной Украины Николай Зоц также разговаривал с Блашко буквально два дня назад и подтвердил, что в настоящее время биатлонистка находится не в лучшей форме.

"На сегодняшний день ее физическое состояние не позволяет быть в команде, соответствовать уровню сборной Украины. Но не по потенциалу, а по нынешнему состоянию. Она разбирается со своим здоровьем, но такая пауза и психологически немножко повлияла на нее", – отметил Зоц.

"Поэтому Даша действительно хочет отдохнуть. Не только навести порядок в здоровье, но и отдохнуть немного психологически, а тогда уже принимать решение, что делать дальше. На летней подготовке Даши в команды точно не будет. И это наше обоюдное решение, а не потому, что не хочет тренер", – подчеркнул наставник сборной.

Напомним, что Блашко родилась в Беларуси, за которую выступала до апреля 2017 года. Уже 29 сентября 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о присвоении биатлонистке украинского гражданства. А на чемпионате мира-2021 Дарья стала бронзовым призером в эстафете, а также показала 14-й результат в спринте.

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