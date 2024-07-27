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Скандал дня. Южнокорейские пловцы покинули Олимпийскую деревню в знак протеста

Максим Иншаков
Спорт Oboz
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Скандал дня. Южнокорейские пловцы покинули Олимпийскую деревню в знак протеста

Шесть южнокорейских пловцов покинули Олимпийскую деревню в пятницу, 26 июля, в знак протест против ужасного транспорта, сообщает rmcsport.com. Спортсмены вернулись в отель, расположенном в пяти минутах ходьбы от олимпийского бассейна на арене "Пари Дефанс" в Нантерре.

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Чонг Чан Хун, президент Южнокорейской федерации плавания, заявил, что "мы просто хотим комфорта".

Решение было принято после того, как два пловца, Ким У Мин и Хван Сон У, пожаловались на транспорт в Париже. Первый выразил сожаление по поводу отсутствия кондиционера, сравнив шаттл с "сауной".

Скандал дня. Южнокорейские пловцы покинули Олимпийскую деревню в знак протеста

"Снаружи прохладнее, чем внутри шаттла. Обычно путь от олимпийской деревни до бассейна занимает 40–45 минут, но сегодня (четверг) нам потребовалось больше полутора часов. Окна были заклеены скотчем, вероятно, из-за страха террористических атак. Что-то должно быть быть сделано", — сказал Ким У Мин в интервью The Korea Times.

Скандал дня. Южнокорейские пловцы покинули Олимпийскую деревню в знак протеста

После этого остальные южнокорейские пловцы предпочли покинуть олимпийскую деревню . Они останутся в своем отеле до вторника, дня эстафеты 4х200 метров вольным стилем.

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