Донецкий "Шахтёр" продал полузащитника сборной Украины Георгия Судакова в "Бенфику" за €27 млн (фиксированная сумма аренды и выкупа), хотя ещё год назад итальянский "Наполи" предлагал за него €40 млн. Провал сделки связан с тем, что клуб не продал игрока на пике его стоимости: после неудачного выступления сборной Украины на Евро-2024 и слабого выступления "Шахтёра" в Лиге чемпионов стоимость Судакова заметно снизилась.

Сделка с "Бенфикой" включает аренду до конца сезона-2025/26 за €6,75 млн и обязательный выкуп летом 2026 года за €20,25 млн. Дополнительно предусмотрены бонусы до €5 млн, что увеличивает потенциальную стоимость трансфера до €25,25 млн. "Шахтёр" также получит 25% от будущей перепродажи, однако "Бенфика" может сократить эту долю до 15%, выплатив €6 млн.

Ранее интерес к Судакову проявлял "Наполи". Гендиректор "Шахтера" Палкин в интервью The Telegraph заявлял, что итальянский клуб зимой 2024 года предлагал €40 млн за игрока, но его не стали продавать.

Менеджмент "горняков" рассчитывал выждать выступления Судакова на Евро-2024 и заработать больше. Турнир для сборной Украины завершился неудачно: команда не вышла из группы, а сам Судаков не отметился результативными действиями, что снизило его рыночную стоимость.

В сезоне-2024/25 "Шахтёр" также не смог пройти плей-офф Лиги Европы и занял лишь третье место в чемпионате Украины. Это дополнительно снизило цену игрока и ограничило возможности клуба выручить за него максимальную сумму.

В итоге, несмотря на успешный переход в "Бенфику", "Шахтёр" недополучил по меньшей мере €8–13 млн по сравнению с предложением "Наполи" год назад.

