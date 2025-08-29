'Шахтер' добыл историческую победу и с голом 113-й минуте пробился в групповой этап Лиги конференций. Видео

Донецкий "Шахтер" с трудом прошел швейцарский "Серветт" в плей-офф Лиги конференций и в сезоне 2025/2026 впервые в истории сыграет в групповом этапе этого турнира. Встреча на "Стад де Женев" в Женеве завершилась в дополнительное время победой гостей (2:1). В основное время команды обменялись голами (1:1).

Первая половина прошла под контролем украинских футболистов, которые больше владели мячом и чаще угрожали воротам Жоэля Малля. Опасные моменты создавали Судаков, Педро Энрике и Кевин, но швейцарцы выстояли и сумели реализовать свой шанс после перерыва.

На 52-й минуте Лилиан Ньо получил передачу в штрафной и точным ударом вывел "Серветт" вперед — 1:0.

Пропущенный мяч встряхнул "Шахтер". Подопечные Арды Турана усилили давление и на 70-й минуте получили право на пенальти после фола Брэдли Мазику. Кевин хладнокровно реализовал 11-метровый, пробив в угол и сравняв счет — 1:1.

В оставшееся время команды обменялись опасными атаками: Судаков и Энрике проверяли вратаря хозяев, а у "Серветта" дважды имел возможность отличиться Варела, но надежно сыграл Дмитрий Ризнык. Несмотря на высокий темп и обилие единоборств, счет больше не изменился. Матч перешел в дополнительное время: подопечные Арды Турана имели множество моментов забить гол, но были неточны в завершающих фазах атак.

Развязка настала на 113-й минуте, когда Валерий Бондарь перехватил мяч, отдав на Кауана Елиаса и 19-летний бразилец продемонстрировал великолепную технику. Нападающий на пятачке в штрафной разобрался с защитниками и забил победный гол.

