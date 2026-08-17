"Шахтер" – единственная команда от Украины в еврокубках. Кто еще гарантировал себе место в Лиге чемпионов и почему счастлива не только Англия

Отбор в Лигу чемпионов в самом разгаре – скоро наступит последний, решающий этап. "Шахтер" остался единственной командой из Украины на международном уровне, а его прямой путевкой в групповой этап пока позволяет ему расслабиться. Но почему одни клубы радуются, а некоторые из Топ-5 до сих пор не гарантировали себе участие в ЛЧ? Рассказывает OBOZ.UA.

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"Шахтер" ждет самый сложный сезон в ЛЧ и тренируется на УПЛ

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран подчеркивал, что в УПЛ у его команды продолжается предсезонная подготовка – и календарь как нельзя кстати. Об интенсивности и речи не может быть, все соперники готовы дать отпор. С "Эпицентром" в гостях игра пошла не по плану, и победа 2:0 не такая уж и уверенная. Вчера было то же самое, когда "Харьков" статистически переиграл чемпиона, но уступил 1:0. В начале была легкая победа над "Кудровкой" 5:1, но следует отметить, что это единственная команда, которая смогла пробить Ризника.

Выход в группу Лиги чемпионов – удачное стечение обстоятельств. Этому способствовали победа в Премьер-лиге и неплохие выступления в еврокубках в предыдущие годы. Благодаря этому "Шахтер" стал лучшим по результатам "Пути чемпионов" и получил дополнительную путевку. До начала основного этапа "горняки" успеют провести ещё два тура. Это номинально домашняя встреча с "Полесьем" и выездная игра с "Карпатами". Житомиряне тоже в числе лидеров УПЛ и свой матч проведут сегодня. А вот очная встреча действующих лидеров нашего чемпионата состоится как раз перед началом основной стадии еврокубков. Своего рода финальное испытание перед элитой.

Несмотря на топовый сезон, большая делегация не только из Англии

Вместо стандартных 4 клубов Англия в этом году отправляет пять представителей. Прямо прошли четыре команды, среди них – финалист ЛЧ и победитель АПЛ "Арсенал", куда внезапно может вернуться Зинченко. Квалифицировался и серебряный призёр "Манчестер Сити", который сам лишил себя английского золота – у клуба значительные обновления состава и новый тренер, с которым в воскресенье разгромно проиграли Суперкубок. После прошлого "мемного" сезона с третьего места в ЛЧ едет "Манчестер Юнайтед", с четвёртого – "Астон Вилла" (с кубком Лиги Европы в чемодане), а замыкает список "Ливерпуль". Могло быть и больше, но "Арсенал" проиграл финал ЛЧ и не добавил ещё одну путёвку. Хотя и без этого из Англии в Европу поедут целых 9 команд. Скорее всего, именно столько и останется: 8 клубов гарантированно в группах, только "Брайтону" предстоит побороться за своё место в Лиге конференций против "Тромсё".

Не менее удачлива Испания: несмотря на то, что ее команды не завоевали ни одного крупного трофея, они стабильно хорошо выступали во всех трех турнирах. Например, в Лиге кубков "Райо" дошёл аж до финала, а в Лиге чемпионов подопечные Симеоне продержались дольше, чем два других гранда. Таким образом, как и Англия, они получили дополнительную путёвку за счёт успешного вклада клубов в рейтинг УЕФА. Сразу в группу попали победитель Ла Лиги "Барселона", серебряный призёр "Реал" и "Вильярреал", занявший третье место. Также к делегации присоединились "Атлетико" и "Бетис".

Среди Топ-5 лиг грустит… победитель еврокубков

Франция второй год подряд может жаловаться на несправедливость: у них целая куча претендентов на "Золотой мяч", уважение многих болельщиков на континенте после сезона 25/26, в очередной раз победитель ЛЧ в конце концов! Но судьба неумолима: в группу попали лишь 3 клуба; да и то, ПСЖ и так оставался в турнире. Вместе с ними "Ланс" (во второй раз за 20 лет) и "Лилль". Ещё есть "Лион", но команде предстоит пройти последний раунд отбора. Второй раз подряд, несмотря на победу в ЛЧ, Франция гарантированно представлена на турнире пока что только тремя клубами.

Что касается немцев, то у них все спокойно: в новый раунд выходят "Бавария" и "Боруссия", вместе с ними на высший уровень отправятся "Штутгарт" и "Лейпциг". Немецкая машина стабильна как никогда, хотя и стала объектом насмешек в США во время ЧМ. Италия отправляет победителя чемпионата "Интер", а также "Наполи", "Рому" и абсолютного новичка "Комо". Этому квартету теперь предстоит постараться исправить впечатление от прошлого сезона, когда в 1/8 смогла пройти только "Аталанта", а в четвертьфинале ЛЧ от итальянцев уже никого не осталось.

Есть и уникальные участники. "Шахтёр" среди них

Решающая стадия плей-офф, которая стартует на этой неделе, определит всех участников основного этапа Лиги чемпионов. По одной команде в группе от Чехии ("Славия"), Турции ("Галатасарай") и от Бельгии ("Брюгге"). Один и единственный представитель будет и от Украины – "Шахтер". К слову, по 2 клуба гарантированно имеют только Нидерланды (ПСВ и "Фейеноорд") и Португалия ("Спортинг" и "Порту"). Через квалификацию ещё могут пробиться "Неймеген", "Фенербахче" или уже упомянутый "Лион" – тогда они увеличат количество участников от своей страны.

Осталось узнать 7 команд

Состав участников группового этапа Лиги чемпионов формируется не в плей-офф, а в ходе лиг. И упомянутые выше 29 клубов просто ждут конца августа, без необходимости сражаться дополнительно. А вот целый ряд команд прямо сейчас ожидает решающую стадию, в которой разыгрывается всего лишь 7 путевок в групповой этап Лиги чемпионов. Помимо уже упомянутых, Норвегия может отправить сразу 2 своих клуба ("Викинг" и "Буде"), а болгарский "Левски" готовится к возвращению спустя 20 лет. Еще на этой стадии знакомы нам загребское "Динамо", ЛАСК, "Слован", АЕК, "Селтик" и "Целе". За столь желанную путевку охотятся азербайджанцы – если "Сабах" пройдет израильский "Хапоэль", то для них это станет настоящей феерией в дебютном сезоне. Прелесть этого этапа в том, что все его участники так или иначе останутся в еврокубках, даже если проиграют этому и следующему сопернику – они просто сменят место проведения. Ну а ещё это возможность набрать ценные очки для таблицы коэффициентов – украинцам не нужно объяснять, насколько они важны.

Когда жеребьёвка и когда начнётся этап лиги?

Решающие матчи за выход в плей-офф начнутся уже на этой неделе. Жеребьевка групп ЛЧ запланирована в Ньоне на 27 августа. Сам основной этап начнётся очень рано, 8 сентября, первый тур традиционно растянут на 3 дня, все остальные сжаты до двухдневных слотов с октября по январь. Только последний, 8-й тур, как всегда, будет максимально неудобным для просмотра – 18 матчей, которые пройдут 27 января одновременно.