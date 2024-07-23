Сергей Бубка и Снуп Догг понесут олимпийский огонь в Париже

Рэперы Снуп Догг и MC Solaar, олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Сергей Бубка и актриса Летиция Каста поучаствуют в эстафете огня в Сен-Сен-Дени (пригороде Парижа) за несколько часов до открытия Олимпиады-2024, сообщает Le Parisien. Торжественная церемония состоится в пятницу, 26 июля.

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Отмечается, что приглашение пробежать эстафету отклонил актер и режиссер Брэдли Купер.

Знаменитости пронесут факел по улицам Сен-Дени, этнически разнообразного северного пригорода Парижа, где расположены Олимпийский стадион и центр водных видов спорта, сообщил агентству Франс Пресс в понедельник мэр города Матье Анотен.

Олимпийский огонь провел два месяца, пересекая Францию, и в пятницу утром его пронесут через деревню спортсменов, расположенную между Сен-Дени и соседним Сен-Уаном, а затем церемония направится к Олимпийскому стадиону и Центру водных видов спорта, расположенным в нескольких километрах.

52-летний Снуп Догг родился в Лос-Анджелесе, где в 2028 году пройдут следующие Игры. Эстафета огня будет не единственным появлением рэпера на Играх 2024 года, поскольку он также будет комментатором Олимпийских игр на американском телеканале NBC.

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