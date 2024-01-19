Сенсация от украинца на Australian Open-2024: выбил из борьбы лидеров мирового рейтинга

Украинский теннисист Денис Молчанов и серб Никола Чачич сотворили сенсацию в мужском парном разряде Australian Open-2024. Во втором круге мельбурнского турнира Большого шлема украино-сербский дуэт обыграл лидеров парного рейтинга ATP американца Остина Крайчека и хорвата Ивана Додига – 6:4, 6:7(8), 7:6(7).

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Краичек и Додиг на данный момент занимают первые два места в мировой парной классификации, а Молчанов и Чачич находятся аж в конце седьмом десятка, но сумели дать бой фаворитам соревнований. Поединок на австралийском корте длился 2 часа и 40 минут и завершился неожиданной победой андердогов.

36-летний Денис впервые в карьере сыграет в третьем круге турнира Большого шлема. А вот Никола попытается повторить свой лучший результат на турнирах такого уровня. В 2021 году серб дошел до четвертьфинала на "Ролан Гарросе".

Отметим, что для Молчанова это третье выступление в парном разряде Australian Open. В 2012 году он вместе с соотечественником Александром Долгополовым уступил в первом круге, а пять лет назад дошел до второго раунда со словаком Игорем Зеленаем.

В следующем круге Денис и Никола сыграют итальянцами Симоне Болелли и Андреа Вавассори, которые сегодня одолели французский тандем в составе Николя Маю и Эдуара Роже-Васслена.

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