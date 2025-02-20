В индивидуальной гонке в Ленцергайде лидер сборной Украины Юлия Джима заняла пятое место и показала лучший персональный результат на чемпионатах мира. К сожалению, до награды олимпийской чемпионке чуть-чуть не хватило, но у нее еще остаются гонки, чтобы присоединиться к самым ярким победам наших биатлонистов на мировых форумах. Тут вспоминается и яркий финиш Дмитрия Пидручного в борьбе с младшим Бе в 2019 году и "золотой" спринт Елены Пидгрушной в 2013-м...

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OBOZ.UA решил вспомнить победы украинских биатлонистов на чемпионатах мира после трех золотых наград в 1999 году Елены Зубриловой, ведь в последние годы героиня перешла в статус предательницы, поддерживая белорусского диктора Лукашенко и не осудив вторжение РФ в ее родную страну.

ПРОРЫВ ПИДГРУШНОЙ. Чемпионат мира 2013 стал самым успешным для бывшего капитана сборной Украины Елены Пидгрушной. В Нове-Место она собрала полный комплект наград и стала второй после Елены Зубриловой украинской биатлонисткой, выигравшей "золото" мирового форума. Победным для тернопольской спортсменки стал спринт, не подчинявшийся даже Зубриловой.

Большинство фаворитов тогда имели серьезные проблемы на стрельбе: три ошибки допустила Домрачева, Кузьмина еще и задержалась на рубеже на лишних полминуты из-за проблем с патроном. Поэтому главными конкурентками Елены стали россиянка Зайцева, норвежка Бергер и Вита Семеренко. Но после того, как Зайцева с Бергер ошиблись на стойке и удалось сбросить россиянку с норвежкой с "хвоста", а Пидгрушная и Семеренко прошли второй рубеж чисто, в воздухе запахло украинскими медалями.

И как ни пыталась ракета Бергер, она не смогла на последнем круге, она не смогла ликвидировать 10-секундное отставание от капитана нашей сборной! Тура стала серебряным призером, а Вита – бронзовой! Двойной пьедестал для украинок! Также на первенстве в Чехии Пидгрушная выиграла бронзовую награду в преследовании и серебряную – в эстафете, ставшей разминкой перед "золотом" Олимипады-2014.

"То, что я сейчас чувствую – просто не передать словами. Когда я закрыла все мишени на стойке, выходя из рубежа, краем глаза увидела, что я на первой строчке. Я поняла, что на финишном круге нигде нельзя расслабиться, нужно было отработать на максимуме. Ожидание после финиша, конечно, было тяжелым. Я поняла, что останусь первой, наверное, в тот момент, когда Тура финишировала. Я мечтала о "золоте" чемпионата мира, но не думала, что это произойдет сегодня", – реагировала Елена.

НАИБОЛЬШАЯ ПОБЕДА СЕМЕРЕНКО. После олимпийского "золота" Олимпиады-2014 паузу в своих карьерах решили сделать и капитан нашей сборной Елена Пидгрушная, и бронзовая призерка Сочи в спринте Вита Семеренко. Потому роль лидера на себя пришлось взять Валентине. И на чемпионате мира 2015 она принесла Украине победу в масс-старте.

Украинка держалась среди лидеров с первых метров дистанции, хотя до стрельбы стоя всем было тяжело бороться с белорусской Домрачевой, которая демонстрировала отличный ход. Но на третьем рубеже она дважды промахнулась, а гонку возглавила меткая Валя Семеренко. Основными конкурентками сумчанки стали немки Франциска Хильдебранда и Франциска Пройс и чешка Габриэла Соукалова.

В начале четвертого круга Хильдебранд сломала палку и откатилась назад, а Соукалова и Пройсс допустили по одному промаху на последней стрельбе, которую снова отлично провела Семеренко. На выходе со стадиона ее преимущество составляло около 20 секунд. Очень активно работала на последнем круге Пройс, даже сократила отставание к Вале, но не догнала.

Выиграв гонку с массовым стартом, она стала третьей чемпионкой мира по Украине. Кроме того, биатлонистка отличилась и в спринте, где финишировала третьей.

"Мені говорили тренери і всі нагадували на дистанції, що є 19 секунд у запасі. Було теж важко і я розуміла, що німкеня десь поряд. Мені треба було лише втриматись. "Золото" чемпіонату світу – це найбільша нагорода у моєму житті, бо вона особиста. Бронзова нагорода у спринті також важлива. Всі гонки були важкі і всі медалі важко дістаються", – розповіла пізніше Семеренко.

ПЕРВЫЙ ДЕРЕЗЕМЛЯ. И хотя бывший лидер сборной Украины Андрей Дериземля никогда не выигрывал чемпионат мира, его бронзовая награда 2007 действительно на вес золота. Это был первый большой успех украинских мужчин. И уже в первой гонке первенства в Антхольце Дериземля наконец-то достался пьедесталу уважения, когда стал третьим в спринте.

Биатлонист потом вспоминал, что гонка проходила в сложных погодных условиях – на стрельбище мешали порывы ветра, который к тому же часто менял направление: "Даже не знаю, как мне удалось не допустить промахов. Возможно, я просто не обращал внимания на ветер.

К тому же, украинец сумел сохранить силы на последний круг. Если на втором он проигрывал 20–30 секунд лидерам, то на финишном отрезке уже почти не уступал им, что гарантировало Андрею медаль. Победителем спринта даже с одним недостатком стал Оле-Айнер Бьорндален, а "серебро" досталось чеху Михалу Шлезингеру.

"Я тяжело стартовал и пришлось постараться, чтобы в хорошем темпе пройти первый круг. Последний участок дистанции оказался еще тяжелее. Ведь в биатлоне очень многое решает скорость на завершающем круге. Я сделал все возможное, чтобы сохранить отрыв от шведа Берна Ферри, которого опережал после второго огневого рубежа на 10 секунд", – рассказывал Дериземля.

Много времени Андрей потерял после первой стрельбы из-за потерянных вещей: "Отстрелявшись, я одевал винтовку и при этом задел шапку и очки. Сначала я не обратил на это внимания, но потом вспомнил, что на огневом рубеже после себя нельзя оставлять посторонние предметы. Пришлось вернуться". Но это не помешало украинцу взять награду.

Всего в своем активе Дериземля имеет две медали чемпионата мира и 11 – этапов Кубка мира.

СЕНСАЦИЯ ПИДРУЧНОГО. Последнее "золото" чемпионата мира для Украины выигрывал в 2019 году Дмитрий Пидручный, "перестрелив" всех в преследовании. И в мире биатлона это стало настоящей сенсацией, ведь прежде он ни разу не поднимался на пьедестал ни подобных форумов, ни персональных гонок Кубка мира. А тут вырвал победу из рук живой легенды Йоханнеса Тингнеса Бе.

В том пасьюте Пидручный стартовал четвертым с 17-секундным отставанием от норвежца Бе. И после двух промахов на первой стрельбе откатился назад и оказался в плотной группе преследователей, но следующие три рубежа, несмотря на сложные погодные условия, украинец прошел чисто – в отличие от большинства своих противников, в том числе и младшего Бе, который на последней стрельбе допустил сразу три промаха.

В итоге Пидручный смог воспользоваться своей точностью и выскочил на последний круг первым с преимуществом в 15 секунд над Бе. Многим казалось, что реактивный норвежец быстро съест на дистанции это отставание и самого Дмитрия, но украинец удивил всех и удержался. На финише его преимущество составило восемь секунд. Это "золото" стало первым для нашего мужского биатлона и четвертой наградой для него в целом.

"На этом чемпионате мира я рассчитывал взять какую-то медаль, но даже не мог представить, что это будет "золото". Верил в подиум до последнего, потому что знал, какие были погодные условия и как тяжело было на пристрелке на стрельбе стоя. Каждый рубеж, каждый выстрел – это был шанс быть выше. Мне очень приятно, и это большая честь, что именно мне удалось "украсть" у Йоханнеса "золото", – делился потом Дмитрий.

СЕРЕБРЯНЫЕ ЭСТАФЕТЫ. Самое интересное, что попреет олимпийское "золото" женской команды в 2014 году в Сочи, Украина ни разу не победила в эстафетах на чемпионатах мира. Впервые на пьедестал наши спортсменки поднялись на первенстве в Рупольдинге в 1996 году, выиграв "бронзу". На этом же турнире они были вторыми в командной гонке, но в 21 веке ее уже не было в программе чемпионатов мира.

Новое поколение в Украине выросло и проявило себя на первенстве 2008 года, где лидером "сине-желтых" была Оксана Хвостенко, компанию ее составили 22-летние Валя и Вита Семеренко. А дополняла квартет Оксана Яковлева, которая была стартером и передала пятую эстафету. Вита Семеренко подняла украинок на вторую позицию и мы там оставались до самого финиша.

Если даже не говорить о стрельбе, всем тогда было трудно бороться ногами с командой Германии, за которую выступали Мартина Бек, Андреа Хенкель, Магдалена Нойнер и Кати Вильгельм. На своем этапе просто невероятно быстро и точно стреляла Оксана Хвостенко, которая на этом чемпионате взяла две личные бронзовые награды.

Однако точности нашего лидера не хватило, чтобы ликвидировать отставание более чем в минуту, которая была при передаче. Но на финише между Хвостенко и Вильгельмом было уже 30 секунд. Кстати, при стрельбе Оксаны трансляторы ошиблись и поставили российский флаг рядом с виртуальной мишенью нашей спортсменки. Сегодня это был бы настоящий скандал, а потом все замяли.

Еще одно серебро украинки взяли в 2013 году своим золотым составом – к сестрам Семеренко присоединились Юлия Джима и Елена Пидгрушная. И если в Новое Место "сине-желтые" стали вторыми под натиском на последнем этапе невероятной Туры Бергер, то уже через год на Олимпиаде в Сочи уже никто не смог помешать нашим биатлонисткам доехать до эстафетного "золота".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что олимпийская чемпионка развернула флаг Украины, установив рекорд на чемпионате мира по биатлону.

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