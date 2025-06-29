Сборную Украины дисквалифицировали на чемпионате Европы по легкой атлетике

Мужская сборная Украины по легкой атлетике была дисквалифицирована после эстафеты 4×100 метров на командном чемпионате Европы-2025, который с 26 по 29 июня проходил в Мадриде. Александр Сосновенко, Александр Соколов, Дмитрий Янчук и Илья Попов пробежали с лучшим временем сезона — 39,10 секунды, но зачетных очков так и не получили.

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Команда бежала по восьмой дорожке и финишировала четвёртой, однако в итоговом протоколе возле Украины появилась отметка DQ (дисквалификация). Причиной стало нарушение правила TR 17.2.3 — заступ за пределы дорожки.

На повторе было видно, что на третьем этапе Дмитрий Янчук частично перешёл на седьмую дорожку, по которой в этот момент бежал спортсмен из Швейцарии. Это привело к аннулированию результата и нулю очков в командный зачёт.

Победу в мужской эстафете одержала сборная Нидерландов, установив рекорд турнира — 37,87 секунды. Немцы, занявшие второе место, отстали на 0,4 секунды.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих выиграла соревнование в секторе по прыжкам в высоту на командном чемпионате Европы по легкой атлетике, который с 26 по 29 июня проходил в Мадриде. 23-летняя днепрянка закончила выступление с результатом 2.00 м.

накануне украинский метатель молота Михаил Кохан стал первым на командном чемпионате Европы-2025 по лёгкой атлетике, который проходит в Мадриде, установив при этом исторический результат. Его бросок на 81,66 метра стал лучшим среди украинцев за последние 21 год.

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