Сборная Украины по футболу совершила феерический камбек с Италией, дважды уйдя от поражения в товарищеском матче перед финальной частью Евро-2025 U-21

Молодежная сборная Украины сыграла вничью в товарищеском матче против Италии (2:2). Игра в рамках подготовки к финальной части Евро-2025 (U-21) состоялась на стадионе "Альберто Пикко" в Специи.

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Итальянцы открыли счет на 26-й минуте благодаря удару Джованни Фаббиана, который замкнул передачу с правого фланга. Однако уже через две минуты украинцы сравняли: Илья Квасница перехватил мяч на половине соперника и точно пробил в нижний угол ворот.

Тем не менее, хозяева ушли на перерыв, ведя в счете. Пио Эспозито после подачи углового забил второй мяч, обеспечив итальянцам преимущество.

Во втором тайме тренер украинской команды Унаи Мельгоса провёл несколько замен, что позволило оживить игру. На 67-й минуте вышедшие на замену Антон Царенко и Игорь Краснопир организовали комбинацию, которая завершилась точным ударом Краснопира – 2:2.

Таким образом, украинцы добились второй ничьей подряд в товарищеских матчах против топовых сборных своей возрастной категории, готовящихся к Евро-2025.

Напомним, сине-желтые досрочно оформили путевку в финальный турнир Евро-2025 (U-21), а в 10-м туре квалификационного турнира стало понятно, что это им удалось сделать со второго места в группе.

Вместе с Украиной на сегодняшний день лицензии для участия в ЧЕ, который будет проходить с 11-го по 28 июня 2025 года в восьми городах (Братислава, Трнава, Дунайская Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра, Пряшев), кроме хозяйки - Словакии, имеют 12 сборных. Еще три участника станут известны после плей-оф, матчи которого пройдут 15-го и 19 ноября.

Жеребьевка финального турнира с участием 16 сборных (четыре группы по четыре команды) состоится 3 декабря в Братиславе.

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