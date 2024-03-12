Сборная Украины по футболу с разгромной победой впервые за 7 лет пробилась на чемпионат Европы U-17

Юношеская сборная Украины по футболу, собранная из игроков не старше 2007 года рождения, завоевала прямую путевку на чемпионат Европы-2024, который пройдет на Кипре с 20 мая по 5 июня. В решающем поединке в группе 4 в греческом городе Патры на стадионе "Пампелопоннисиако" подопечные Юрия Мороза разгромили Словакию (3:0) и финишировали на 1-м месте в квартете.

В Патры во время первого тайма над стадионом началась сильная гроза, из-за чего матч был прерван на 4 часа. После возобновления встречи еще до перерыва Украина оформила победный результат. После паса Стрельчука счет открыл Степанов, а затем преимущество удвоил Редушко. Во втором тайме Степанов оформил дубль.

Ранее "сине-желтые" одолели Грецию (2:0) и Швейцарию (3:0). Жеребьевка финального турнира состоится 3 апреля в Айя-Напе.

Украина (U-17) - Словакия (U-17) - 3:0 (2:0)

Голы: Степанов (41), Редушко (45+1), Степанов (68).

Украина (U-17): Волошин, Шелекета, Третьяк (Рябоконь, 75), Данковский, Стрельчук, Люсин, Драган, Редушко (Озимай, 64), Денисов, Степанов (Халилов, 75), Бондарь (Богданов, 64).

Словакия (U-17): Каланин, Голокси (Мозола, 61), Даниэль, Балог, Туранский, Мишяк, Стручка, Влна, Лусале (Полча, 74), Валко (Пира, 74), Немет (Трелло, 46).

Предупрежден: Бондарь (59).

Для Украины это станет первым выступлением в финальной части турнира впервые с 2017 года. 7 лет назад на Евро наши соотечественники не смогли преодолеть групповой раунд.

Отметим, что украинская юношеская сборная еще ни разу не проходила на Евро-U17 дальше группового этапа. Всего же сборная Украины шесть раз принимала участие в континентальном чемпионате по футболу среди юношей.

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