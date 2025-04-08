Сборная Украины по футболу проиграла со счетом 0:10 и вылетела в низший дивизион в отборе на чемпионат Европы 2025 U19 среди девушек

Молодежная женская сборная Украины (до 19 лет) завершила выступление во втором раунде квалификации Евро-2025 в Лиге А. 8 апреля в английском городе Бертон-апон-Трент подопечные Олега Бортника со счетом 0:10 проиграла ровесницам из Англии. По итогам турнира Украина заняла последнее место в группе А3, набрав 0 очков при разнице мячей 1–17.

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На второй минуте счёт открыла Браун, а уже на девятой она удвоила преимущество англичанок, реализовав пенальти. Затем отличилась Гейл — на 26-й минуте она сделала счёт 3:0. Чуть позже Адемилуи забила дважды подряд — на 33-й и 39-й минутах. Под занавес первого тайма, на 45+1 минуте, шестой мяч в ворота Украины отправила Бейкер.

Второй тайм начался с быстрого гола всё той же Адемилуи — на 46-й минуте она оформила хет-трик, а затем и покер, забив четвёртый мяч на 59-й. Вскоре, на 51-й минуте, свой гол добавила Рид. Окончательный счёт установила Браун, оформив хет-трик на 79-й минуте.

Соревнование должно было начаться для украинок 2 апреля матчем с Австрией, но поединок не состоялся — британская сторона не выдала украинской делегации визы вовремя, несмотря на то, что все документы были поданы еще 12 марта. В результате Украина получила техническое поражение 0:3.

Затем команда проиграла Бельгии со счётом 1:4 и досрочно лишилась шансов остаться в Лиге А.

Победителем группы стала Англия, которая вместе с другими лучшими командами Лиги А вышла в финальную часть чемпионата Европы, которая пройдёт в Польше с 15 по 27 июня. Украина же опустилась в Лигу В на следующий сезон.

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