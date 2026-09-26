Сборная Украины обыграла Италию и впервые в истории вышла в финал чемпионата мира по теннису. Видео

Женская сборная Украины по теннису впервые в истории сыграет в финале Кубка Билли Джин Кинг, который называют чемпионатом мира для национальных команд. В полуфинальном противостоянии в китайском Шэньчжэне наши соотечественницы со счетом 2:0 победили команду Италии и взяли реванш за прошлогоднее поражение на этой стадии турнира.

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Для выхода в финал украинкам хватило двух одиночных матчей, поэтому парная встреча уже не понадобилась.

Первое очко сборной Украины принесла Ангелина Калинина (№ 48 WTA), которая уверенно обыграла Тайру Катерину Грант (№ 150 WTA) в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Украинка надежно действовала на своей подаче и в каждом из сетов реализовала по одному брейку.

Для Калининой эта победа стала четвертой подряд в одиночных матчах за национальную команду в нынешнем розыгрыше турнира.

Решающим оказался второй поединок, в котором встретились лидеры сборных. Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№ 7 WTA) не оставила шансов лучшей теннисистке Италии Жасмин Паолини (№ 20 WTA), выиграв со счетом 6:2, 6:2.

Украинская теннисистка контролировала ход встречи с первых розыгрышей, пять раз взяла подачу соперницы и завершила матч всего за 1 час 4 минуты. Победа Свитолиной досрочно обеспечила Украине общий успех в полуфинале.

Кроме того, Украина впервые за 29 лет сумела победить Италию в рамках этого соревнования, прервав продолжительную неудачную серию очных противостояний.

В финале Кубка Билли Джин Кинг 2026 сборная Украины встретится с командой Чехии, которая стала вторым финалистом турнира. Историческая игра состоится в воскресенье, 27 сентября. Противостояние начнется в 12:00 по киевскому времени.

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