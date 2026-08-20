Сборная Украины лишилась игрока "Реала" на матчи решающего этапа отбора на чемпионат мира по баскетболу 2027

Опытный украинский центровой Алексей Лэнь не сможет помочь сборной Украины в предстоящих матчах отборочного турнира чемпионата мира-2027 против Греции (билеты здесь) и Черногории.

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Алексей получил травму в конце клубного сезона в составе мадридского "Реала" в мае. Начав восстановление летом, центровой не успел прийти в форму к началу тренировочного сбора сборной Украины. Алексей выразил желание помочь национальной команде в следующих окнах квалификации чемпионата мира.

В прошлом сезоне Лэнь, который отыграл 12 сезонов в НБА, выступал в составе "Реала", за который провел 21 матч в чемпионате Испании, набирая в среднем 7,1 очка, 3,6 подбора и 1,2 блок-шота, а также 23 матча в Евролиге — 3,0 очка, 2,0 подбора в среднем за игру.

Напомним, Украина успешно преодолела первый этап отбора, заняв второе место в группе А с результатом 4 победы и 2 поражения.

Таким образом, во второй раунд команда вышла с результатом 4-2, что является вторым лучшим показателем в группе I после Испании (5-1). Также в группу вошли Черногория (4-2), Португалия (3-3), Греция (3-3) и Грузия (3-3).

По итогам второго этапа три лучшие сборные группы получат путевки на чемпионат мира-2027, который состоится в Катаре.

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